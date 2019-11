Pensioni, tredicesima più ricca con il bonus di fine anno Per i titolari di pensione minima 154,94 euro in più nel cedolino del 2 dicembre se non si superano le soglie prestabilte di reddito individuale e coniugale di Mauro Pizzin

1' di lettura

Lo chiamano anche “bonus” tredicesima, ma tecnicamente si tratta di un importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pensionistica e anche nel 2019 porterà nelle tasche dei titolari di pensioni basse fino a 154,94 euro con il cedolino di lunedì 2 dicembre.

Parametri economici aggiornati

L'importo aggiuntivo sulla tredicesima non è una novità, in quanto previsto dalla finanziaria del 2001 (legge n. 388/2000) e non è mai cambiato nel corso degli anni; a cambiare annualmente sono invece i parametri economici per ottenere lo stesso, oggetto di rivalutazione da parte dell'Istat, e che riguardano sia il valore del trattamento minimo della pensione erogata dall'Inps, sia il reddito individuale e coniugale del pensionato interessato all'importo aggiuntivo.

Tetto massimo con decalage

Per il 2019 il limite della pensione individuale per ottenere l'importo massimo di 154,94 euro è stato fissato in 6.669,13 euro, cifra che per il 2019 rappresenta il trattamento minimo pensionistico, mentre per il reddito individuale (se il pensionato è solo) e quello coniugale il paletto è stato fissato rispettivamente in 10.003,70 e 20.007,39 euro. Per chi percepisce, invece, un importo fino a 6.824 (frutto della somma di 6669,13 euro e del valore massimo dell'importo aggiuntivo), l'entità dell'importo aggiuntivo sarà pari alla differenza fra quest'ultima cifra e l'importo della pensione effettivamente percepita.

Escluse alcune pensioni

Dall'integrazione sono escluse alcune tipologie di pensioni, fra cui quelle di invalidità civile, l'assegno sociale e la pensione sociale e la rendita facoltativa d'inabilità.