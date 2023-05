Pensioni, Tridico: allarme indicizzazione sui conti Inps. Alla Camera scontro su opzione donna

Novità su nuovo assetto governance e direttori generali

La versione finale del decreto legge che apre la strada al nuovo assetto della governance di Inps e Inail, dopo un periodo di commissariamento che scatterà a seguito dell'imminente uscita dei due presidenti, Tridico e Franco Bettoni, affida al ministro del Lavoro, Marina Calderone, e non più ai cda, il compito di nominare i nuovi direttori generali.

I nomi dovranno comunque essere proposti dai due consigli di amministrazione. Ma prima arriveranno i commissari straordinari. Che dovranno diventare operativi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Dl e dovranno essere individuati con un decreto della presidente del Consiglio (Dpcm), Giorgia Meloni, su proposta del ministro del Lavoro.



Scontro alla Camera su Opzione donna

Da tempo le opposizioni chiedono che venga allentata la stretta introdotta, agendo sui requisiti e riducendo sensibilmente la platea, su Opzione donna con l'ultima legge di bilancio. Le mozioni targate Pd e M5S per il ripristino della misura nella stessa versione in vigore nel 2022, che garantiva l'uscita anticipata, con il ricalcolo contributivo dell'assegno, a 58 anni d'età (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, sono state bocciate dalla Camera. Che ha invece dato il via libera a una mozione della maggioranza sul ricorso a «specifiche iniziative per contrastare il divario pensionistico di genere, attestato dai dati sull’andamento delle pensioni erogate dall’Inps».



Il botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Una votazione accompgnata da un pesante scambio di accuse tra le opposizioni e il centrodestra durante il dibattito in Aula. «Chiediamo una cosa molto semplice, di scrivere la norma su Opzione Donna come era scritta nella legge di bilancio del 2022, perché il modo in cui l’avete scritta in questa legge di bilancio è un modo per toglierla senza dirlo», ha detto l'ex ministro del lavoro Dem, Andrea Orlando.

La replica a distanza del presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto (Fdi), non si è fatta attendere: «Sulla mozione “Opzione donna” la maggioranza ha offerto alle opposizioni la possibilità di una riformulazione, un’apertura che, evidentemente, non è bastata a far capire che la rigidità tout court non porta a nulla». In risposta a Orlando è intevenuto, sempre da Fdi, anche Marcello Coppo affermando che «quando cambiano i ruoli e quando uno ha delle responsabilità di Governo, magari, a volte, può succedere che cambi anche personalità o ci sia una deriva bipolare della situazione». Parole che hanno scatenato la dura reazione del Pd: «utilizzare i riferimenti ai disturbi psichici come offesa, scherno, insulto o attacco politico non deve avvenire mai, in nessun luogo, e soprattutto in Parlamento».