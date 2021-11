People and Growth. Ventidue storie di manager di successo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Siamo nel periodo tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Sbarcate da poco in Italia, le grandi multinazionali cercano risorse preparate su cui fondare il loro business locale ed europeo. Un gruppo di neolaureati provenienti da tutta Italia, ambiziosi ed entusiasti, inizia la propria carriera in Procter & Gamble, una multinazionale statunitense con sede a Roma. Qui inizierà la loro crescita manageriale, che li porterà nel tempo a raggiungere i vertici di aziende italiane e internazionali. Nel libro “People and Growth” - in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a partire dal 9 novembre a 12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano - 22 di questi manager riflettono ciascuno sulla propria storia, raccontandola in modo personale e diretto, con la speranza di poter aiutare i ragazzi e le ragazze di oggi a trovare la propria strada e a perseguire una carriera che li realizzi non solo professionalmente, ma anche e soprattutto personalmente. “Fra dimensione pubblica e dimensione privata, cronaca individuale e fenomeni della storia - si legge nella prefazione di Paolo Bricco - con questo libro viene passato idealmente il testimone a chi si affaccia oggi sul mondo del lavoro, pieno di paure e di speranze, di desideri e di progetti”.