«People of Tamba» firmato da Amoretti e Hänninen grazie alla Fondazione Albers di Maria Adelaide Marchesoni

3' di lettura

Dakar, Parigi, Marrakech, Milano e dal 10 luglio a Berlino sono alcune delle città dove è stato presentato il progetto fotografico «People of Tamba» (composto da 200 immagini) di Giovanni Hänninen e la serie di corti video-documentari «Senegal/Sicily» realizzata da Alberto Amoretti insieme a Giovanni Hänninen.

Puppet Seller - People of Tamba. Courtesy: Giovanni Hanninen

I due lavori sono il frutto della residenza d'artista che il fotografo e il cineasta milanesi hanno effettuato nel 2017 presso Thread un centro culturale che dal 2015 permette ad artisti locali e internazionali di vivere e lavorare a Sinthian, un villaggio rurale di Tambacounda, la regione sudorientale del Senegal. Thread è stato ideato nel 2013 da Nicholas Fox Weber direttore della The Josef and Anni Albers Foundation e dal dr. Magueye Ba. I due progetti, «People of Tamba» e «Senegal/Sicily» affrontano i diversi aspetti della migrazione clandestina nella società africana e in quella occidentale. Fonte di ispirazione per Hänninen e Amoretti è stata l'opera «People of the Twentith Century» del fotografo tedesco August Sander, una serie di ritratti di individui reali e dei loro ruoli all'interno della società tedesca poco prima dell'avvento del regime nazista.

Maid - People of Tamba. Courtesy: Giovanni Hanninen

Il progetto. Realizzati all'inizio come due entità separate, da una parte il progetto fotografico che delinea un ritratto della società di Tambacounda e dall'altra i video documentari che danno voce ai migranti o alle persone in qualche modo toccate dalla migrazione, dopo Dak'Art 2018, la Biennale d'arte africana contemporanea di Dakar: 1-54, Contemporary African Art Fair, 2019 e in occasione della Nuit Blanche 2018 di Parigi, esperienze di arte pubblica in cui gli abitanti del luogo potevano fruire liberamente dei ritratti che, grazie al formato, erano a grandezza naturale, mentre i documentari di «Senegal/Sicily» sono stati proiettati, tra l'altro, nell'auditorium Pierre Bergé del Musée Yves Saint Laurent .

Music Shop Owner - People of Tamba. Courtesy: Giovanni Hanninen

A Milano i progetti sono stati presentati a maggio sulla terrazza della Fondazione Sozzani , mentre 11 stampe sono state affisse sui muri della città, per continuare l'esperienza di arte pubblica vissuta a Dakar, Parigi e Marrakech. Dal 10 luglio sono a Berlino per la mostra « Seeds for Future Memories », organizzata attraverso la collaborazione tra Thread e Villa Romana che vede artisti africani ed europei interrogarsi sul ruolo della migrazione come elemento di connessione tra diverse culture.

Le Korsa - la ONG della Fondazione Josef e Anni Albers a un pubblico selezionato, interessato alla “questione africana” e all'arte e con disponibilità finanziaria per sostenere i progetti. Oltre alla versione poster sui muri della Medina, esistono delle versioni Fine Art della serie «People of Tamba», in tiratura di 5, in vendita a 5.000 euro per finanziare i diversi progetti della Albers. La trasferta di Marrakech per esempio si è autofinanziata con la vendita di una immagine ad un collezionista francese, fatta a Dakar durante la scorsa Biennale d'Arte conclude Hänninen.