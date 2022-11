Per i 150 euro in busta paga verifica sulla retribuzione e su altri sostegni percepiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In questi giorni aziende e consulenti del lavoro sono alle prese con la gestione dell’una tantum di 150 euro prevista dal decreto Aiuti-Ter (Dl 144/2022). Il bonus è disciplinato dall’articolo 18 del decreto e deve essere erogato in via automatica, tramite i datori di lavoro, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022: si tratta, appunto, di un importo pari a 150 euro spettante ai lavoratori dipendenti (con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che avranno l’indennità dall’Inps), non titolari dei trattamenti previsti dall’articolo 19 del decreto, cioè trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza.

I destinatari

Hanno diritto al bonus di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditore.

Loading...

La circolare esplicativa Inps 116/2022 evidenzia che l’erogazione è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, perché la compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è prevista per questa tipologia di lavoratori a termine. Invece, è il datore a dover corrispondere la misura anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli agricoli), intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, se sono in forza nel mese di novembre.

L’elaborazione dei cedolini

Prima di emettere il cedolino di novembre, il datore di lavoro ha due incombenze.

1 - Deve innanzitutto raccogliere una dichiarazione dai dipendenti: il Dl 144/2022 prevede infatti che l’indennità di 150 euro sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16». Pertanto, il lavoratore deve presentare al datore una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Per queste categorie, il bonus è erogato direttamente dall’Inps.