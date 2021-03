Per il 57% gli italiani la paura della recessione supera quella del Covid

2' di lettura

La situazione attuale è difficile, e le attese di chi si trova a fare i conti con l’ennesima stretta anti contagi coronavirus sono tutt’altro che positive. «Il 65% degli italiani prevede, per i prossimi sei mesi, un peggioramento della situazione economica del Paese, con un aumento del numero di persone in difficoltà o che perderanno il lavoro. Solo l'8% immagina una situazione di ripresa e di rimbalzo».

È quanto mette in evidenza il rapporto Ipsos-Flair 2021 dal titolo “La danza immobile di un Paese al bivio”. Un titolo che sintetizza il quadro di «una società avvolta in un eterno oscillare tra derive e approdi, il cui tratto essenziale, quest'anno, è marcato dal senso di fragilità e dal vuoto di futuro». Il rapporto, che si basa sulle risposte fornite da un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione italiana, è stato presentato oggi nella sede del Cnel.

Il report analizza, a 360 gradi, i cambiamenti dei consumatori, individua le nuove attese verso le imprese, scruta i mutamenti degli assi della politica italiana e osserva come sta evolvendo l'immaginario collettivo del Paese. Uno sguardo in cui si parla anche di giovani, dimensioni di genere, famiglie, scuola, salute, vaccini, ambiente, e-commerce, gdo, energia e mobilità.

La paura della recessione supera quella per il Covid

Alla domanda “che cosa la spaventa maggiormente in questo periodo”, il 57% del campione interpellato ha risposto “la recessione economica”, contro il 43% che ha indicato il Covid.

Nell’Italia post pandemia meno fiducia in medici e scienziati

Ma come sarà l’Italia post pandemia? Per l’89% del campione ci sarà meno lavoro e più rabbia, per l’87% ci saranno meno possibilità economiche, per l’84% ci sarà meno sicurezza, per il 75% “più fastidio per gli immigrati” e per il 65% meno fiducia in medicin e scienziati.