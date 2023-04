Gorizia, per abuso dei contratti a termine condannato il ministero dell’Istruzione e del merito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il personale docente ha diritto al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine e per negato accesso alla “Carta docente”. Lo ha deciso il Tribunale di Gorizia - come riporta una nota del segretario regionale Uil Scuola del Friuli Venezia Giulia, Ugo Previti - dopo i ricorsi presentati da alcuni iscritti al sindacato. Sulla Carta docente - riferisce la nota - il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio per tutti gli anni scolastici dal 2017 al 2023 e condanna il ministero dell'Istruzione e del merito all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

La ricostruzione

Per i contratti a termine - ricostruisce il sindacato - la ricorrente ha documentato la successione ininterrotta dall'anno scolastico 2010-11 in avanti, corroborati dagli stessi contratti depositati e dallo stato matricolare. «Il periodo complessivamente coperto dai contratti in questione consente di identificare una serie ininterrotta di contratti “a termine”, espressiva della precarizzazione stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, a partire dall'anno scolastico 2013-14 si è verificata, in mancanza dell'indizione del concorso, l'abusiva reiterazione dei contratti. In linea con altra giurisprudenza di merito, nella quantificazione della sanzione, il giudice condanna, anche qui definitivamente, il ministero dell'Istruzione a pagare un'indennità alla docente onnicomprensiva nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto». Il sindacato, conclude Previti, «continuerà a sostenere tutto il personale della scuola» per la tutela dei diritti «compromessi da un sistema di precariato oramai insostenibile».