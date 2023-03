Per le accise in primo piano prodotti energetici e rimborsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per beni e consumi la partita della tassazione si giocherà anche sul fronte delle accise. Fronte su cui il disegno di legge delega fiscale pone diversi obiettivi. Favorire la fiscalità dei prodotti energetici green, rimodulando le aliquote in base all’impatto ambientale. Rivedere l’attuale sistema sul gas naturale e l’energia elettrica, disegnando un prelievo legato ai quantitativi effettivamente ceduti e fatturati. Semplificare gli adempimenti per gli operatori professionali, qualificando questi ultimi in ragione dell’affidabilità e solvibilità, così da escludere o ridurre obblighi quali cauzioni e garanzie delle accise. Riscrivere la disciplina del diritto al rimborso, circa i termini di decadenza, e la prescrizione per riscuotere l’accisa. E ridefinire l’imposizione per oli lubrificanti, bitumi di petrolio e altri prodotti.

Questa la cornice. Ma la riforma dovrà anche correggere le applicazioni “distorte” delle accise in Italia, visto che si parla di un’imposta (indiretta) armonizzata a livello di Unione europea. E che è in grado di incidere sui consumi dei vari prodotti.

L’integrazione delle economie e degli ordinamenti dei diversi Stati membri impongono infatti una convergenza dei sistemi giuridici nazionali, per evitare squilibri di origine fiscale che possano ostacolare il mercato unico.

Troppo spesso, però, la disciplina generale delle accise è stata influenzata dalla prassi e da orientamenti giurisprudenziali nazionali, in alcuni casi anche tra loro contrastanti, che hanno determinato un’incertezza cronica per gli operatori del settore.

Si prenda ad esempio la costante violazione, da parte del Fisco, del principio del contraddittorio endoprocedimentale (cioè per addurre le proprie ragioni) per comportamenti omissivi del contribuente: in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria è solita notificare l’atto impositivo con il Pvc (processo verbale di constatazione), non rispettando il diritto a presentare osservazioni. Il tutto, a fronte di una pacifica giurisprudenza e di principi dettati dalle direttive Ue che prevedono la facoltà di essere ascoltati in ogni caso.