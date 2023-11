Per Acqua dell’Elba la settimana diventa Green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna dal 20 al 26 novembre la Green Week di Acqua dell’Elba, impresa cosmetica familiare fondata 22 anni fa da Fabi e Chiara Murzi e MarcoTuroni, diventata nel 2021 Società Benefit, presente sul mercato con 24 negozi monomarca in Italia e 3 all’estero e una rete di distribuzione che conta circa 700 profumerie.

L’evento, giunto alla quarta edizione, è organizzata dall’azienda e dalla sua omonima Fondazione, realtà no-profit il cui obiettivo è quello di creare valore per l’Isola d’Elba attraverso progetti dedicati e sostenendo realtà locali in 5 specifiche aree: ambiente, istruzione, cultura, sociale/sanità e arte.

L’appuntamento prevede un calendario di eventi pensati per portare l’attenzione sul territorio e sulle persone, con particolare riguardo alle esigenze delle generazioni future.La Green Week è uno spazio dedicato alla tripla sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

Si tiene volutamente nel corso della settimana del Black Friday e vuole offrire una prospettiva diversa circa il modo di creare valore per tutti noi. Proprio per sensibilizzare aun consumo critico e consapevole, Acqua dell’Elba non prevede, come sempre, sconti o promozioni legati a questa occasione. Piuttosto,a fronte di un acquisto di prodotti Acqua dell’Elba per un importo minimo di 104 euro sull’e-commerce del brand, negli store monomarca e nelle profumerie d’Italia, i clienti riceveranno la Green Box: un kit contenente un flacone di un profumatore d’ambiente di Acqua dell’Elba e la ricarica di una fragranza a scelta nel formato da 500ml.

Non solo un gesto di cura verso i propri clienti, ma anche un’azione concreta a sostegno della Fondazione Acqua dell’Elba. Il ricavato totale, infatti, dei 2.800 pezzi a disposizione per questa iniziativa, sarà devoluto a sostegno delle attività che porta avanti.