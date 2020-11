Per Agf88 Holding previsioni di crescita nel 2020

«Il percorso green è un asset importante per AGF88 Holding - spiega l'amministratore delegato di Agf88 Holding, Federico Pegorin - che si affianca a una visione d'impresa etica che ci è propria e che si esplica sia nel supporto garantito ai nostri partner che ai dipendenti. In ambito di salvaguardia dell'ambiente stiamo concretamente lavorando per offrire soluzioni sempre più sostenibili, utilizzando una quantità minore di risorse, acqua ed energia, riducendo l'impatto di tutti i nostri processi produttivi e portando avanti insieme ai nostri partner costanti ricerche tese a ridurre l'impatto sull'ambiente dei prodotti senza perdere nulla in termini di qualità e performance».