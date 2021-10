Per alzare la produttività servono capitali privati e istituzioni sui territori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’efficace affermazione di Paul Krugman recita che la dinamica della produttività «non basta a spiegare la crescita della ricchezza e del benessere delle nazioni, ma nel medio-lungo periodo è quasi tutto».

La relativa euforia per il forte rimbalzo del Pil in questi mesi (+6%) e per le buone previsioni per la crescita nel 2022 (+4,5%) non deve far dimenticare il nodo finora irrisolto dell’ormai ventennale ritardo dell’Italia nell’andamento della produttività rispetto ai nostri vicini europei. Produttività che si misura in termini di valore aggiunto per ora lavorata o di valore aggiunto per addetto, da cui discendono la retribuzione per addetto e il reddito medio pro capite della società (al netto delle rendite finanziarie e patrimoniali).

Limitandoci agli anni recenti, l’Istat ci informa che ancora nel quinquennio 2014-2019 il tasso medio annuo di crescita della produttività del lavoro in Italia è stato di appena lo 0,2% contro una media Ue dell’1,3 per cento. Si tratta di una media trainata dai Paesi minori, ma il ritardo dell’Italia è evidente anche quando ci confrontiamo con Germania (1%) Francia (0,8%) e Spagna (0,7%).

La produttività del lavoro è stata sostenuta da un certo aumento dell’intensità del capitale, soprattutto negli anni recenti, come effetto dei forti incentivi all’acquisto di macchinari e altri beni strumentali introdotti dal programma Industria (Impresa) 4.0. Nei confronti con l’Europa preoccupa invece, nonostante una debole ripresa recente, la deludente performance della cosiddetta “produttività totale dei fattori”, un indice sintetico che, come spiega l’Istat, «misura gli effetti del progresso tecnico e di altri fattori propulsivi della crescita, tra cui le innovazioni nel processo produttivo, i miglioramenti nell’organizzazione del lavoro e delle tecniche manageriali, i miglioramenti nell’esperienza e nel livello di istruzione raggiunto dalla forza lavoro». Aggiungiamo un dato troppo trascurato dalla maggioranza dei commentatori: se ci limitiamo all’industria manifatturiera (che però pesa poco più di un quinto del Pil), l’Italia appare meglio posizionata nei confronti internazionali di produttività, soprattutto se si usano dati in valore cioè a prezzi correnti, che a differenza di quelli in pesi e quantità fisiche (a prezzi costanti) colgono elementi fondamentali come contenuto tecnologico e innovativo, qualità percepita dei prodotti, valorizzazione del marchio e reputazione dei servizi associati alla vendita.

Una esauriente analisi delle molteplici facce della deludente performance della produttività in Italia (Qef della Banca d’Italia, a cura di Matteo Bugamelli e Francesca Lotti con vari autori, n. 422, gennaio 2018) serve a richiamare la compresenza delle note cause legate sia alle mancate grandi riforme del sistema-Paese (in primis burocrazia, giustizia civile, infrastrutture fisiche e digitali, evasione fiscale, corruzione), sia alle debolezze strutturali del sistema produttivo, messe in luce soprattutto dalla progressiva disponibilità di dati non solo aggregati a livello di settori e territori, ma a livello delle singole imprese (dati micro). Un precedente studio nella stessa collana (Bugamelli-Cannari-Lotti-Magri, Qef n. 121, aprile 2012) aveva esplorato il ritardo dell’Italia nell’attività innovativa, derivante dall’eccessivo “nanismo” delle imprese manifatturiere e nei servizi, dal basso grado di capitalizzazione e dallo scarso sviluppo degli intermediari finanziari di venture capital.