Amazon, ricavi in aumento ma utili in calo. Apple e Google sotto le attese

Apple chiude il primo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in calo a 117,15 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 121,14 miliardi. L’utile cala a 29,99 miliardi, o 1,88 dollari per azione, sotto le attese degli analisti. I titoli Apple sono in discesa a Wall Street, dove arrivano a perdere il 4,36%.

Amazon chiude, invece, il quarto trimestre con ricavi in aumento del 9% a 149,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L’utile netto è calato a 0,3 miliardi rispetto ai 14,3 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Il 2022 si è chiuso con un rosso di 2,7 miliardi a fronte di un utile di 33,4 miliardi del 2021. Amazon stima ricavi fra i 121 e i 126 miliardi per il primo trimestre. I risultati pesano sul titolo a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arriva a perdere il 5% dopo un iniziale rialzo del 3%.

Infine Alphabet, la holding a cui fa capo Google, chiude il quarto trimestre con ricavi per 76,05 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 76,15 miliardi. L’utile per azione è risultato pari a 1,05 dollari. I titoli Alphabet calano dopo la trimestrale a Wall Street, dove arrivano a perdere il 3%.