Per Ami Poké aumento da 1,3 milioni di euro su Mamacrowd

Fondata nel 2018 dai due imprenditori under 30, Alessandro De Crescenzo e Riccardo Bellini, Ami Poké è arrivata a costruire un team di circa 50 dipendenti (under 30) e portare l'asticella dei ricavi a fine 2021 a 2,8 milioni di euro, con un incremento del 200% rispetto al 2020. A Roma opera con sette locali in località ad alta densità commerciale (uno dei quali inaugurato nelle scorse settimane) e altri due sono in pipeline, mentre è di prossima apertura un flagship store a Milano.

Ai punti vendita fisici sul territorio, la startup aggiunge la possibilità di ordinare i piatti preferiti con il servizio take away e a domicilio, facendo leva su accordi con le principali piattaforme di food delivery.