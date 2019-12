Aramco, la domanda degli investitori istituzionali supera di 3 volte l’offerta

Riyad ha cambiato roadshow internazionale per concentrarsi sul Golfo

Peraltro Riyadh ha modificato suoi piani originali annullando il roadshow internazionale per concentrarsi proprio sull'offerta agli istituzionali del Golfo Arabo, vicini alla famiglia reale saudita. Ma soprattutto ha ridimensionato l'importo rispetto ai piani originali del principe ereditario Mohammed bin Salman che puntava a una valorizzazione piu' alta.

E sembra difficile che non opti per cercare di stabilire il prezzo più alto. Anche se qualche analista non esclude che il prezzo finale possa essere leggermente al di sotto del prezzo massimo di 32 riyal per garantirsi una buona performance nei primi giorni di negoziazione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)