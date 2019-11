Per Aramco Ipo saudita ma con impatti (e rischi) globali Per Saudi Aramco non ci sarà la quotazione su una Borsa internazionale e Riad ha persino cancellato il roadshow all’estero. Ma l’Ipo attraverso indici ed Etf entrerà nel portafoglio di molti investitori nel mondo e persino di piccoli risparmiatori. E i rischi non mancano di Sissi Bellomo

Per quanto ridimensionata e relegata al listino domestico, la quotazione di Saudi Aramco non avrà un impatto esclusivamente locale. La compagnia è così grande che il suo ingresso in Borsa – anche con appena l’1,5% del capitale – sarà come il tuffo in piscina di un gigante: gli spruzzi saranno abbondanti e potrebbero arrivare lontano. Nel caso in questione, si annunciano ripercussioni sul portafoglio di molti investitori nel mondo e persino, in teoria, sulle tasche dei risparmiatori nostrani.

L’impatto più immediato sarà sulla piccola (e giovane) Borsa saudita, che rischia di vacillare sotto il peso di un’Ipo da almeno 24 miliardi di dollari: la capitalizzazione dell’intero Tadawul, che ha appena dodici anni di vita, non supera i 500 miliardi.

Listini ben più liquidi e collaudati in passato hanno avuto difficoltà a digerire operazioni molto meno imponenti. È il caso del Nasdaq, che sperimentò parecchie difficoltà tecniche nel 2012 in occasione della quotazione di Facebook, un’Ipo da 16 miliardi di dollari su un listino che all’epoca valeva 4.800 miliardi (oggi supera 11mila miliardi).

Il rischio di incidenti di questo tipo è contemplato anche nel prospetto dell’Ipo di Aramco, in cui si avverte che un’operazione «di questo genere e questa taglia è senza precedenti nel Regno». Potrebbero esserci «impatti sul prezzo di mercato e ritardi nella possibilità di condurre transazioni». Inoltre «non è possibile assicurare che dopo l’Offerta si sviluppi o si mantenga un mercato attivo e liquido per le azioni».

In caso di problemi (o anche semplicemente di un eccesso di volatilità) ad essere esposti non sarebbero solo i risparmiatori sauditi. Da qualche mese infatti il Tadawul è entrato nei maggiori indici azionariglobali con lo status di mercato emergente. Ed esistono anche Etf che ricalcano l’andamento dei principali titoli sauditi, compreso uno negoziabile a Piazza Affari: l’Hsbc Msci Saudi Arabia 20/35 Capped Ucits Etf, quotato lo scorso 16 settembre.