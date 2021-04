Per Astrazeneca gli esami non finiscono mai. Ecco come si sta comportando l’Europa

I punti chiave In Gran Bretagna crollo dei decessi, «vaccino sicuro»

La Germania valuta richiamo con altro preparato

Sileri: Ema rivaluterà senza fermare somministrazione

Sui problemi di sicurezza, per il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19 si sovrappongono in Europa da settimane frenate e ripartenze. La prudenza ha già spinto alcuni Paesi come Italia, Francia e Germania a provvedimenti limitativi malgrado le rassicurazioni dell’agenzia centrale di sorveglianza sui farmaci (Ema). Ultima è arrivata l’Olanda, che ha voluto per precauzione sospenderne del tutto l’utilizzo dopo un iniziale blocco per età, visti alcuni casi di effetti collaterali con trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine post vaccinazione. Questa decisione eviterà i più che probabili sprechi dovuti alla mancata ottimizzazione dell’uso delle fiale, secondo le spiegazioni fornite dalle autorità sanitarie.

In Gran Bretagna crollo dei decessi, «vaccino sicuro»

Sulla sua strada tira dritto dal lato opposto il Regno Unito, forte dei successi nella campagna in atto a giudicare dal bassissimo numero dei morti segnato dall’inizio della pandemia. L’agenzia di regolamentazione dei medicinali (Mhra) incoraggia i britannici a farsi vaccinare con il siero AstraZeneca, rivelando che sette persone su 18,1 milioni di dosi somministrate sono morte a causa di rari trombi sviluppati dopo il vaccino. I dati parlano di 30 casi di trombi fino al 24 marzo che autorizzano l’agenzia ad affermare che «i benefici nella prevenzione dell’infezione da Covid-19 e delle sue complicazioni continuano a essere maggiori di qualsiasi rischio». Anche se nel frattempo «un rigoroso monitoraggio delle notizie di rari e specifici tipi di coaguli di sangue prosegue».

La Germania valuta richiamo con altro preparato

In seguito alla raccomandazione di somministrare AstraZeneca solo alle persone con più di 60 anni (accompagnata da quella di deroghe per pazienti più giovani ma a discrezione del medico curante), ora la Commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) sta valutando di consigliare a quegli stessi che abbiano già ricevuto la prima dose di AstraZeneca di farsi inoculare per la seconda dose un vaccino diverso a mRna (cioè quelli di BioNTech-Pfizer e Moderna). Laddove accolta, l’indicazione potrebbe interessare una platea molto vasta in Germania: per il database dell’Istituto Robert Koch pressapoco tre milioni di persone hanno ricevuto una vaccinazione iniziale con il preparato AstraZeneca e poco meno di duemila sono state già vaccinate con la seconda dose. Fra questi, però, ci sono anche over 60 ai quali non si applicherebbe la raccomandazione sulla seconda dose con vaccino diverso.

Sileri: Ema rivaluterà senza fermare somministrazione

L’Italia aspetta di capire, perché come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri «è giusto ragionare, investigare e dare risposte». Se dovessero emergere linee guida verranno subito recepite ma mancano le ragioni di un allarme generalizzato. «Ci sono stati 62 casi di trombosi in tutto il mondo, di cui 44 in Europa occidentale: non possiamo essere sicuri che la causa sia il vaccino ma non lo possiamo neanche escludere. Serve una maggiore vigilanza e per questo Ema rivaluterà, senza fermare la somministrazione di vaccini: valuterà se c'è un comune denominatore e nel caso ricalibrerà la somministrazione per determinate categorie».



Negli Usa Emergent non produrrà più AstraZeneca

Intanto il governo americano ha ordinato ad AstraZeneca di interrompere la produzione del suo vaccino anti Covid nei laboratori della Emergent BioSolutions di Baltimora, dove il mese scorso a causa di un errore umano sono risultate inutilizzabili fino a 15 milioni di dosi del siero Johnson & Johnson. La Emergent BioSolutions produceva sotto licenza a Baltimora sia il vaccino della Johnson & Johnson, sia quello di AstraZeneca (non ancora approvato negli Usa), ma in seguito all’incidente di marzo l’amministrazione ha ordinato alla Johnson & Johnson di prendere il pieno controllo della produzione del proprio vaccino nello stabilimento. Allo stesso tempo, il dipartimento della Sanità americano ha ordinato alla AstraZeneca di produrre il suo vaccino altrove.