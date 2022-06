Per Atelier Biagetti il gioco è una cosa seria e fa spazio anche ai pet

La locandina di Pet Therapy, collezione di oggetti personalizzabili in collaborazione con Labseventy che verrà svelata durante il Salone di Milano. Courtesy Atelier Biagetti, Noemi Zavoli.

Il coinvolgimento ludico dello spettatore sarà ancora una volta al centro del nuovo progetto della coppia, Pet Therapy, una performance e una collezione di oggetti che, dal 6 al 12 giugno, in occasione della Design Week, verranno presentate nel loro studio milanese. «Pet Therapy è una storia che appartiene un po' a tutti in questo momento», spiegano. «C'è un evidente desiderio di tornare bambini, di azzerare un sistema fatto di artifici inutili, così il gioco diventa quasi funzionalista, necessario nelle nostre vite. Pensiamo che, nelle proprie case, le persone abbiano la necessità di trovare una dimensione che vada al di là della messa in scena, più intima e vicina ai desideri reali. Ecco che i pet, i nostri animali domestici, danno alla casa una nuova dimensione. Pet Therapy è la voglia di pensare a spazi che non raccontino quanto è bravo il mio architetto, ma come sono io e che cosa voglio, un modo per comunicare se stessi. Per noi è importante riconquistare la parte più fantastica del nostro immaginario, dei nostri sogni e i pet sono una presenza che dialoga con la sfera onirica».

Cavallina silver della collezione Body Building (2015), curata da Maria Cristina Didero. Foto Delfino Sisto Legnani.

Il progetto, così come lo raccontano i due designer, vuole essere una terapia d'urto per recepire lo stupore attraverso un paesaggio domestico popolato da gatti giganti che diventano sedute scultoree, palme soffici con noci di cocco luminose, sfere policrome e orologi a cucù, un quadro psichedelico che, anche questa volta, sarà composto da pezzi in edizione limitata nel numero e nel tempo. Disegnati da Atelier Biagetti e realizzati in collaborazione con Labseventy, network che mette insieme manifatture ad alto tasso di tecnologia e artigiani che possono integrarsi e interagire per creare pezzi straordinari, gli oggetti di Pet Therapy potranno essere personalizzati. «Ogni nostro oggetto è un concept che poi viene rieditato, ridisegnato e riadattato per quelle che sono le esigenze delle persone». Questa, spiegano, è anche la loro via alla sostenibilità, l'approccio consapevole che c'è dietro ogni collezione: non produrre in serie, ma con uno scopo, reagire a una richiesta precisa, quella del committente, com'è accaduto con Body Building 2 , collezione proposta solo virtualmente e prodotta on demand, in cui ogni oggetto è interamente ricoperto da una pelle dorata bioveg realizzata con il poliestere riciclato delle bottiglie di plastica.

Alcuni pezzi della collezione Body Building 2 (2020), ricreati in una palestra virtuale: da sinistra a destra, Set of Weights, Yoga Gold, KO Gold. Ogni oggetto è ricoperto da pelle dorata bioveg ottenuta da poliestere riciclato da bottiglie di plastica. Image by Six N. Five, Courtesy Atelier Biagetti.

Anche il gioco della manifattura è un elemento narrativo importante per Atelier Biagetti. Basta avvicinarsi agli oggetti che popolano il loro studio per rendersene conto, hanno livelli di lettura diversi che cambiano a seconda di come li si guarda, di quanto ci si avvicina, di come li si tocca. «Attraverso la manifattura si può giocare tra reale e virtuale», osservano. Da lontano la spalliera di Body Building è un oggetto piatto, quasi visto attraverso un monitor, ma quando ti avvicini i materiali e la cura con cui è stato realizzato cambiano questa visione.

Caveau light, lampada da parete in plexiglass opaco con struttura in ottone lucido e vetro ultrabianco, parte della collezione GOD (2017). Foto Delfino Sisto Legnani.

Stessa cosa accade con il tavolo che ha per gambe il tornello del supermercato con dettagli in oro 24 carati, parte della collezione GOD dedicata all'ossessione per il denaro. «Nell'immaginario è un oggetto cheap, legato a luoghi di massa», spiega Biagetti. «Però è d'oro e fa parte di un progetto che si chiama GOD, dio. È un lavoro su come il nostro cervello ricostruisca ciò che l'occhio vede all'interno di codici prestabiliti, una membrana che ci impedisce spesso di vedere che cosa accade realmente. Il nostro lavoro è proprio questo: capire come cambiano i nostri sguardi. Quando si parla di materiale ci piace cogliere le sfide». Tra le più interessanti la libreria creata sempre per GOD. All'apparenza leggerissima, pesa 600 chili, realizzata con un metacrilato acqua pesantissimo, lo stesso materiale impiegato per il leggio che il Papa utilizza all'Angelus.