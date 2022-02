Per avere successo in Cile, Boric non ha altra scelta che rifondare il contratto fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Gabriel Boric non ha scelta. L’uomo la cui elezione è senza dubbio l’evento politico più importante nel paese dal referendum del 1988 che ripristinò la democrazia dopo la dittatura di Pinochet (1973-1990) ha assicurato che se “il Cile è stato la culla del neoliberismo, sarà anche la sua tomba”. Se vorrà mantenere la sua promessa e negoziare un nuovo contratto sociale, il 35enne presidente eletto dovrà scegliere una priorità: riformare il sistema fiscale.

In Cile il sistema fiscale è il garante della perpetuazione delle disuguaglianze, la cui persistenza alimenta tensioni sociali che ormai da anni stanno esplodendo. Coloro che si vantano dei successi del modello cileno si scontrano con cifre implacabili: con il 10% più ricco del paese che monopolizza quasi il 60% della ricchezza nazionale e la metà più povera della popolazione che riceve solo il 10%, è uno dei paesi più ingiusti del mondo.

Loading...

Questa è la prova, se ce ne fosse bisogno, che la riduzione delle disuguaglianze non richiede solo politiche di redistribuzione, ma anche uno stato capace di finanziare servizi pubblici di qualità - in particolare salute e istruzione - che siano accessibili al maggior numero di persone. Non si tratta di spese che possano essere eliminate o ridotte in nome dell’austerità, ma di investimenti essenziali per ridurre le disuguaglianze. In Cile questo motore si è rotto. Con entrate fiscali del 20,2% del PIL nel 2020, il paese è lontano dalla media del 33,5% dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il club di nazioni ricche di cui si vanta di far parte.

Peggio ancora, il nostro sistema fiscale è altamente regressivo, con una forte enfasi sulle imposte indirette, che gravano principalmente sui settori medi e a basso reddito della popolazione, mentre danno un trattamento preferenziale alle grandi imprese. E l’evasione fiscale sta imponendo un forte pedaggio: abbiamo calcolato, per esempio, che tra il 2013 e il 2018 il fisco ha perso tra i 7,5 e i 7,9 punti di PIL all’anno, equivalenti a 1,5 volte il bilancio dell’istruzione e 1,6 volte il bilancio della sanità.

Il contratto fiscale ha quindi bisogno di essere ricostruito. È un’impresa gigantesca. Significa riformare l’IVA, riducendo significativamente le aliquote per i beni di prima necessità, le medicine e i libri. Pagare il 19% in meno per il latte o il pane farebbe la differenza per le famiglie più povere. Richiede anche l’introduzione di un imposto progressivo sui redditi più alti e una tassa sulle grandi fortune. Meno dello 0,1% della popolazione, i molto ricchi, concentrano nelle loro mani una fortuna equivalente al PIL annuale del Cile. Tassare la loro ricchezza ad un tasso del 2,5% raccoglierebbe circa 5 miliardi di dollari, o l’1,5% del PIL. Infine, alcune esenzioni che beneficiano solo i gruppi ad alto reddito, sia le multinazionali che i cittadini più ricchi, devono essere eliminate.