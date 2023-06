Per gli avvocati arrivano i primi titoli di specialista

Sul fronte dei percorsi formativi è arrivata anche la svolta per il futuro: l’8 maggio la commissione istituita presso il ministero della Giustizia ha varato le “linee guida” a cui devono conformarsi i programmi didattici per dare diritto al titolo di avvocato specialista. Ora i nuovi corsi possono partire e chi li frequenterà non dovrà affrontare la prova curata dalle commissioni nominate dal Cnf. «È giusto che la cultura della specializzazione si diffonda – commenta Ollà – e con i corsi si potenziano le competenze specifiche».

Finora, le domande presentate dai legali sono poche. Al Cnf ne sono arrivate 918, basate sui tre percorsi individuati dai decreti per ottenere il titolo: 490 fanno valere l’aver frequentato corsi di specializzazione, 221 l’esperienza maturata e 207 il dottorato di ricerca. Quanto agli Ordini territoriali (a cui le domande vanno presentate in prima battuta e che le trasmettono al Cnf), a Milano sono state inviate 123 domande (53 per corsi di specializzazione, 14 per l’esperienza maturata e 56 per dottorati di ricerca) e a Roma 100.

Numeri che scontano l’incertezza delle norme, dato che, delle vie per ottenere il titolo di specialista, fino a poco tempo fa solo quella del riconoscimento del dottorato di ricerca era aperta.

Resta peraltro da attivare la possibilità di far valere l’esperienza. A valutarla, con un colloquio, deve essere una commissione composta da tre avvocati e da due docenti: un avvocato designato dal Cnf, gli altri due e i docenti tratti da un elenco nazionale tenuto presso il ministero della Giustizia e formato con i nominativi chiesti a Cnf e ministero dell’Università. A oggi l’iter per formare l’elenco è in corso.

I PUNTI CHIAVE

1

LE NORME

Gestazione lunga

È la legge professionale forense (247 del 2012) a riconoscere agli avvocati la possibilità di conseguire il titolo di specialista, «a seguito di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione», con le modalità stabilite da un decreto del ministero della Giustizia, previo parere del Cnf.