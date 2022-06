Per gli avvocati compensi su del 5%: per un'ora di lavoro dai 200 ai 500 euro

I punti chiave Le principali novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

In arrivo aumenti generalizzati del 5% per i compensi dei legali che considerano (ma non colmano) l’aumento del costo della vita. Incentivi per favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie. Più paletti e meno discrezionalità nella liquidazione delle parcelle. E una “forbice” di riferimento per il compenso orario: già possibile in base alla legge professionale (247 del 2012) ma rimasto senza una quantificazione, adesso viene fissato da 200 a 500 euro. Sono queste le linee guida del progetto di riforma dei parametri forensi.

Le novità sono contenute nello schema di decreto che modifica il decreto ministeriale 55 del 2014, regolamento che ha introdotto i parametri per liquidare i compensi ai legali e che va aggiornato periodicamente (ogni due anni, per la legge 247 del 2012, ma le ultime modifiche risalgono al decreto ministeriale 37 del 2018). Il nuovo testo, elaborato dal ministero della Giustizia sulla base della proposta formulata dal Consiglio nazionale forense e su cui si è già pronunciato, con parere, il Consiglio di Stato, è stato presentato nei giorni scorsi alle commissioni di Camera e Senato per i pareri (attesi entro metà luglio).

Loading...

I parametri, a differenza delle vecchie tariffe, non vincolano avvocato e cliente: la pattuizione del compenso è libera, ma i parametri vengono utilizzati se il compenso non è determinato in forma scritta, se non è stato deciso consensualmente e quando a liquidare la parcella è il giudice. Più in generale, i parametri rappresentano un punto di riferimento per stabilire le parcelle anche perché, in base alla legge 247 del 2012, la conformità a questi valori è uno dei criteri per valutare se il compenso pattuito dagli avvocati con i clienti “forti” (banche, assicurazioni e grandi imprese) sia equo (si veda l’articolo a fianco).

Le novità contenute nello schema di decreto riprendono quasi totalmente le proposte dell’avvocatura, formulate per «semplificare i parametri e rendere la loro applicazione più certa», spiega il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. «L’obiettivo – prosegue – è dare a cittadini e professionisti la possibilità di sapere quanto può costare l’assistenza legale. Per farlo, abbiamo proposto interventi, da un lato, volti a ridurre la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi e, dall’altro, a riempire i vuoti, inserendo nuove voci finora non regolamentate». Va nella direzione di ridurre la discrezionalità la richiesta di eliminare la locuzione «di regola», che ricorre nel testo del decreto ministeriale 55 del 2014 accanto ai calcoli per individuare la somma liquidabile (si veda l’articolo in basso). Quanto alle integrazioni, è prevista una nuova tabella di valori dedicata alle procedure concorsuali e, in particolare, all’accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. E arriva un’indicazione chiara per le controversie in materia di appalti: l’utile per l’azienda (riferimento per il calcolo dei compensi) è di regola non inferiore al 10% del valore dell’appalto.

Per rendere più omogenei i compensi, inoltre, si stabilisce che le variazioni in aumento possano arrivare al 50% in più (a fronte dell’80% attuale).