Per gli avvocati contano anche le presenze sulla stampa

(Ansa)

Per le verifiche sugli avvocati, il Fisco leggerà i giornali. Dalla presenza e dalle citazioni d stampa le Entrate potranno otenere informazioni sull’attività del legale. Per i penalisti potrà contare anche il registro dei colloqui con i detenuti. Ecco, nel dettaglio, gli elementi monitorati per la categoria:

● Rilevazione dalla stampa locale e nazionale o specializzata, di informazioni, anche di cronaca, sull'attività professionale;

● ricerche presso organi giurisdizionali delle cause patrocinate; ispezione di registri relativi ai ruoli, esecuzioni, sentenze.

● per i legali che seguono cause dinanzi alla corte dei Conti si presume, dato il loro esiguo numero, una parcella più rilevante (soprattutto per cause con esito positivo);

● esame del registro colloqui con i detenuti, individuando quelli ai quali ha partecipato il professionista;

● questionario per i clienti degli avvocati matrimonialisti;

● analisi dei costi sostenuti per il disbrigo di pratiche effettuato da terzi (deposito atti, pagamento ed applicazione bolli e/o diritti, scritturazioni, reperimento notizie)