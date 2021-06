Per la Banca centrale cinese il costo del petrolio è il nemico numero uno

In secondo luogo, poiché c’è stata un’evidente ripresa del COVID-19 all’estero e il lato dell’offerta sta ancora affrontando dei vincoli, la ripresa della domanda nelle economie globali supererà quella dell’offerta nell’era post-pandemia.

In terzo luogo, le Banche centrali delle principali economie hanno adottato politiche monetarie ultra-espansive e la liquidità globale continua a rimanere estremamente ampia.

Il balzo atteso nei prossimi trimestri

In combinazione con la base bassa dell’inflazione nel 2020, è probabile che la crescita in Cina nel secondo e terzo trimestre del 2021 aumenti. La Cina è il principale importatore di materie prime. In termini di volume delle importazioni e dipendenza, le materie prime cruciali sono petrolio, minerali di ferro e rame.

In particolare, il petrolio greggio è il principale fattore alla base dei movimenti dell’inflazione, poiché la sua catena industriale a valle è piuttosto lunga e ha un impatto sul prezzo dei prodotti chimici.

Il temporaneo aumento del dato durante quest’anno dovrebbe essere considerato storicamente e oggettivamente. Nel 2020, a causa dell’impatto della pandemia e del notevole calo dei prezzi delle materie prime, la crescita dell’inflazione in Cina è stata inferiore al -2 per cento per sette mesi consecutivi e ha toccato un minimo del -3,7 per cento nell’aprile 2020. Per questa ragione i movimenti del PPI nel 2021 risentiranno di questa precondizione, elemento importante per comprendere la crescita.