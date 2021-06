Per Banca Patrimoni Sella al via un nuovo assetto organizzativo

2' di lettura

Da qualche giorno in Banca Patrimoni Sella & C., private bank specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni per la clientela privata e istituzionale è arrivato un nuovo assetto organizzativo. Al timone come ad c’è Federico Sella. Come direttore generale è Renzo Tondella, già manger in forze alla società da molti anni. Banca Patrimoni Sella fa parte del Gruppo Banca Sella le cui radici risalgono al 1886 quando Gaudenzio Sella, ispirandosi ai principi di suo zio Quintino Sella, insieme ad altri sei tra fratelli e cugini, fonda a Biella la Gaudenzio Sella & C. per «esercitare il commercio bancario come sconti, anticipazioni, conti correnti, compra vendita di valori, ecc.».

Banca Patrimoni Sella

Oltre che essere la banca di riferimento per la clientela private e a disporre di una propria Rete di Gestori di relazione, la Banca è il soggetto di riferimento per quanto concerne la fornitura dei servizi di asset management a tutto il Gruppo a cui appartiene. Nasce nel 2005 in seguito all'integrazione nel tempo di diverse realtà: la Gestnord Intermediazione Sim, la Sella Investimenti Banca e la Sella Consult. Controllata da Banca Sella Holding, la Banca ha un azionariato misto composto da soci istituzionali e privati ed offre alla propria clientela servizi di gestione globale personalizzata di portafoglio.



Il nuovo assetto organizzativo di Banca Patrimoni Sella

Renzo Tondella, già vice ceo, è stato nominato condirettore generale. Giorgio Manca e Paolo Giorsino sono i due nuovi vice direttori generali, assumendo la responsabilità di coadiuvare il ceo e il vice nella gestione di attività che attengono rispettivamente al funzionamento aziendale e allo sviluppo commerciale. Diego Mihalich assume l'incarico di vice direttore generale mantenendo il ruolo di direttore investimenti.In direzione commerciale Vincenzo De Marco subentra a Paolo Giorsino nel ruolo di direttore commerciale, cui è affidata la cura delle strategie di politica commerciale e il coordinamento della rete di private banker della banca. Si avvarrà della collaborazione di Massimo Taricco nel ruolo di vice responsabile. Stefano Piantelli, che già ricopre il ruolo di responsabile della direzione prodotti e servizi, è il nuovo responsabile dell'attività di selezione e reclutamento, oltre che ad di Sella Fiduciaria.