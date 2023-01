Per le banche il 2023 non sarà un anno facile

Dubbi sulla risposta degli investitori internazionali

Che ci sia attenzione ai Paesi più esposti non c'è dubbio, ma la vera domanda è: sarà sufficiente? L'effetto netto delle cifre ricordate è infatti che tutto il nuovo debito italiano del prossimo biennio (circa 500 miliardi di euro) dovrà essere assorbito dal settore privato, domestico o internazionale. È una cifra realistica, considerato che finalmente le obbligazioni tornano ad essere appetibili dopo quasi un decennio di tassi prossimi allo zero, ma nello stesso tempo troppo elevata in valore assoluto per non creare qualche dubbio negli investitori internazionali. Si badi che il sondaggio FT non chiedeva un giudizio sui Paesi, ma di indicare quale sarebbe stata la prima vittima di una crisi finanziaria europea.

Questo significa che come ha detto il presidente dell'Abi Patuelli su queste colonne, le decisioni della Bce di gennaio dovranno tener conto della flessione dei prezzi del gas nonché della decelerazione, superiore alle attese, in Paesi come Spagna e Germania, che non potranno che essere rinforzati nei prossimi mesi dalla decelerazione della domanda. L'ossessione della Bce è che non si devono ancorare le attese inflazionistiche, ma non c'è alcuna evidenza della spirale prezzi-salari che ne è il primo sintomo.

Imprese e famiglie, i rischi di un indebitamento eccessivo

Non solo. Il comitato esecutivo di Francoforte non potrà ignorare quanto ha affermato da poco nella Financial Stability Review dello scorso novembre in cui ha ricordato che gli aumenti dei tassi possono mettere in difficoltà molte imprese e famiglie che hanno raggiunto livelli di indebitamento elevati, tanto da pregiudicare la stabilità finanziaria complessiva. Non è un problema solo di debito pubblico, quindi.

Il sentiero della Bce è sicuramente molto stretto: ma la sua abilità nel superare questa fase delicata non si misurerà tanto dalla rigidità nel perseguire l'obiettivo di abbattere l'inflazione, ma dalla flessibilità necessaria per garantire la stabilità finanziaria complessiva. Christine Lagarde dovrebbe ricordare il suo antenato Talleyrand: surtout, pas trop de zèle.