Per la bellissima Lancia Thesis un destino da grande incompresa

Il mancato successo di mercato di questa berlina Lancia è per noi uno dei più grossi misteri della storia più recente dell’automobile italiana; superato forse solo da quello, relativo allo stesso fenomeno, riguardante la sua erede: la Thema del 2011. Non che ci si potessero aspettare numeri da Audi, in quegli anni già diventata fenomeno di ipnosi collettiva, ma che in circa otto anni di produzione si siano costruiti a malapena gli esemplari di Thesis previsti per ogni anno, e cioè circa sedicimila, è qualcosa di difficilissima spiegazione.

Secondo noi l’origine di tale clamoroso insuccesso è da ricercarsi nella scomparsa degli autentici Lancisti, quelli che sempre si sono compiaciuti dell’originalità della propria berlina; i loro sedicenti eredi del 2002 potevano innamorarsi solo della Delta HF Integrale, come in effetti è accaduto, ma unicamente grazie alle sue strepitose vittorie rallystiche. Tentiamo questa analisi poiché la Lancia Thesis, dopo la disgraziata K che diede il via al declino della Lancia, era stata progettualmente curatissima e non aveva pecche.

La tanto discussa linea era stata creata volutamente così diversa dalle altre da Mike Robinson; per rendersi infatti conto di come egli fosse in grado di disegnare con canoni di bellezza più immediati basta osservare il suo prototipo Jaguar B99 Bertone; che poi la Thesis non sia stata capita non può significare altro che quanto detto più sopra; chi aveva orgogliosamente acquistato a suo tempo una Lancia Aurelia oppure una Flavia non avrebbe invece potuto che rallegrarsi di tanta personalità.

L’interno era stato curato da Flavio Manzoni, oggi ai vertici del design mondiale quale responsabile dello stile Ferrari; oltre ad essere di un’eleganza ancora una volta molto personale, presentava un’idea grandiosa: la plancia attraversata da piccolissimi fori attraverso cui passa l’aria climatizzata creando un flusso debole ma ampio che mai poteva creare fastidio agli occupanti pur essendo efficacissimo nel regolare la temperatura. Era inoltre impeccabilmente rifinito ed allestito con materiali di prim’ordine: pelle Frau di magnifici colori e modanature in radica, nonché equipaggiato con tutta la tecnologia allora disponibile all’epoca: navigatore satellitare incluso.

Istruiti da quanto accaduto con la precedente Kappa, uccisa sul nascere dall’inaffidabilità del suo primo motore diesel ad iniezione indiretta con precamera, fin dal debutto la Thesis fu equipaggiata con motori di sicuro affidamento; in ordine di potenza il JTD turbodiesel ad iniezione diretta da 150 CV; il 2.4 cinque cilindri a benzina da 170 CV; il 2.0 litri cinque cilindri turbo a benzina da 185 CV ed infine un 3.0 litri V6 di derivazione Alfa Romeo da 215 CV. Come si può notare una gamma molto orientata all’Europa dove si sperava di guadagnare almeno un poco del terreno perduto dopo la scomparsa dai listini della prima Thema; non a caso il cambio automatico era disponibile in opzione su tutte ed il due litri a benzina concepito espressamente per il nostro mercato, pur assolutamente affidabile, si rivelò il meno adatto alla macchina ed il meno venduto tra i motori disponibili.