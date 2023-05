Per Berlin Packaging focus sulla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dal 2020 siamo raddoppiati a livello globale e prevediamo una ulteriore crescita significativa per il 2023 che sarà per noi un anno di consolidamento per concentrarci sull’espansione in nuovi mercati»: è ottimista Alessandro Prestini, ceo di Berlin Packaging Beauty che conferma l’obiettivo, per i prossimi tre anni, di continuare ad accelerare nell’area Emea puntando su innovazione, sostenibilità e un servizio sempre più attento alle esigenze dei clienti.

L’avventura in Europa, Medio Oriente e Africa inizia nel 2016 con l’acquisizione dell’azienda Bruni Glass, con oltre quarant’anni di esperienza nella fornitura di packaging in vetro di alta gamma per vini, distillati, prodotti alimentari, gourmet e home fragrance. Da quel momento, la presenza in quest’area si è espansa in maniera significativa attraverso acquisizioni strategiche per arrivare in 14 Paesi: Albania, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Sudafrica

e Svizzera.

Sostenibilità è la parola d’ordine che guida l’innovazione. «Riusa, riduci e ricicla continua a essere il motto che ci spinge e ci motiva a creare soluzioni di packaging che rispettino al massimo l’ambiente come la nuova collezione Airglass Refill & Go – continua il ceo –. Questo packaging airless ricaricabile con flacone esterno in vetro aiuta a conservare le formule beauty in sicurezza, proteggendole dalla contaminazione. Con un semplice gesto, grazie al meccanismo a baionetta, è possibile ricaricare il flacone in vetro per infinite volte. È anche il packaging perfetto per quando si è in viaggio, in quanto permette di trasportare solo la ricarica grazie a una clip di sicurezza che blocca l’erogazione della pompa e permette di portarlo con sé in totale sicurezza».

Oppure Foamy, il primo packaging in vetro per formule schiumogene nel mercato skincare sostenibile perché tutti i componenti possono essere facilmente separati e differenziati per materiale;

e i packaging flessibili Sashi con un ridotto impatto sull’ambiente grazie al formato leggero e compatto che permette di ridurre il volume complessivo pre-riempimento e i costi

di trasporto.