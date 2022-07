Per biliardini, flipper, freccette e tavoli da ping-pong non serve la certificazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Biliardini, flipper, freccette e tavoli da ping-pong esentati da certificazione o autocertificazione. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha istituito l’elenco degli apparecchi senza vincita in denaro esentati da qualsiasi tipo di certificazione o autocertificazione. Dopo l’anticipazione della scorsa settimana nel corso dell’audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco, è giunta la determinazione firmata dal dg Marcello Minenna che dà ufficialmente il via all’elenco AMEE, Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati.

Dai biliardini ai pugnometri

Tra questi figurano biliardino, flipper e freccette, oltre a tavoli da ping pong, apparecchi per il minigolf e “pugnometri”. Le nuove disposizioni saranno valide per gli apparecchi «messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante».

Elenco aggiornato ogni anno entro il 15 novembre

L’elenco verrà aggiornato ogni anno entro il 15 novembre, anche su richiesta dei gestori che potranno presentare domande per l’esenzione di nuovi apparecchi. A partire da oggi, la nuova categoria «non sono rilasciati ulteriori nulla osta di distribuzione e di esercizio e quelli già rilasciati perdono di efficacia», mentre «quelle già effettuate per il rilascio dei nulla osta di esercizio saranno considerate valide ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti».