Criptovalute, per Binance accordo in vista con la Sec. Ma la Francia apre una nuova inchiesta

Binance e la Sec hanno stipulato un accordo per garantire che solo i dipendenti di Binance.Us possano accedere ai fondi dei clienti nel breve termine. Intanto però la Procura di Parigi apre una indagine contro la piattaforma di criptovalute per reclutamento illegale di clienti e riciclaggio di denaro aggravato.

L’accordo con la Sec

Il 5 giugno scorso la Securities and exchange commission (Sec) ha accusato Binance di aver eluso le leggi sui titoli. Oggi la società e l’autorità di vigilanza statunitense hanno stipulato un accordo per garantire che solo i dipendenti di Binance.US possano accedere ai fondi dei clienti nel breve termine. In base all’accordo, che deve ancora essere firmato dal giudice federale che supervisiona il caso, Binance.US prenderà provvedimenti per assicurarsi che nessun funzionario di Binance Holdings abbia accesso alle chiavi private dei vari portafogli, ai portafogli hardware o all’accesso root agli strumenti di Amazon Web Services di Binance.US.

L’accordo proposto arriva appunto dopo che la Sec aveva citato in giudizio Binance, il suo Ceo e fondatore Changpeng Zhao e l’operatore di Binance.US in una escalation di un giro di vite sul settore da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi. In seguito, la Sec ha citato in giudizio anche il principale exchange statunitense Coinbase.

Altre disposizioni dell’accordo proposto prevedono che Binance.US crei nuovi portafogli di criptovalute a cui i dipendenti della borsa globale non hanno accesso, che fornisca ulteriori informazioni alla Sec e che accetti un programma definito.

L’indagine in Francia

Binance, già nel mirino Sec, è oggetto anche di un’indagine preliminare da parte della procura di Parigi sia per il reclutamento illegale di clienti sia per il riciclaggio di denaro aggravato. Lo ha riportato il quotidiano francese Le Monde.«In Francia, le visite in loco da parte di regolatori e ispettori fanno parte degli obblighi normativi a cui tutte le istituzioni finanziarie devono attenersi. La scorsa settimana abbiamo ricevuto una visita in loco da parte delle autorità competenti», ha dichiarato un portavoce di Binance. «Non commenteremo gli aspetti specifici delle indagini delle forze dell’ordine o delle autorità di regolamentazione, se non per dire che le informazioni sui nostri utenti sono conservate in modo sicuro e vengono fornite ai funzionari governativi solo dopo aver ricevuto una giustificazione adeguata e documentata», ha aggiunto.