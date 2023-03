«Per Bologna 100 milioni di investimenti entro il 2024»

Il rischio è che a paralizzare il traffico aereo siano i cantieri infrastrutturali dentro la città

Lo abbiamo messo in preventivo, sono in partenza i lavori della nuova linea del tram e quelli del passante di mezzo sull'asse autostrada-tangenziale, i punti di accesso all’aeroporto ne risentiranno, sarebbe ipocrita negare dei disagi, vanno comunicati in modo chiaro e anticipato agli utenti. Abbiamo per fortuna il People Mover, la navetta su rotaia sopraelevata che ci collega alla stazione AV, progetto eccellente per quanto tormentato e siamo dentro alla start-up UrbanV con Aeroporti di Roma per arrivare ad avere anche a Bologna un vertiporto e offrire alla clientela high spending la possibilità di spostarsi dalla pista aerea alla fiera o al circuito di Imola con elicotterini, droni e mezzi a decollo verticale.

Il Marconi non ha un rapporto facile con la città di Bologna, dista solo 6 km dalle Due torri, a proposito di sostenibilità…

Stiamo lavorando su diversi progetti per ottimizzare le operazioni di atterraggio e decollo, limitandole nelle ore notturne e abbattendo la tassa rumore per chi sceglie le piste più lontane dai centri abitati e abbiamo affidato a Enav un nuovo studio. Oltre che sul rumore stiamo lavorando sulle emissioni, con un progetto di controllo dell'aria affidato anche alle api, non solo ai sensori hi-tech. Vogliamo anticipare l'obiettivo della neutralità carbonica al 2030, siamo già al “Livello 3+ Neutrality” certificato dall'associazione europea dei gestori aeroportuali e stiamo progettando l'installazione di un grande parco fotovoltaico (fino a 20 MW) sul sedime aeroportuale. E siamo anche il primo aeroporto certificato in Italia sulla parità di genere, con un punteggio di 100/100 (su 500 dipendenti diretti, il 44% di quadri e dirigenti è rappresentato da donne), con accordi strutturali di smart working e mobilità green.