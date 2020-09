Per bonificare i siti industriali servono 30 miliardi: ne sono stati spesi 3

Il versante dei siti locali conta 31.645 procedimenti di bonifica totali. I procedimenti di bonifica in corso sono 16.516 (52%). Di questi 11811 sono siti da indagare, 1518 siti indagati e 3026 siti con intervento di bonifica approvato. A pesare, in diversi casi, è comunque la burocrazia.

I siti di interesse nazionale e le superfici coinvolte Visualizza

«In Campania 4 ex Sin, di estensione complessiva maggiore di un settimo dell'intero territorio regionale - dice Federico Araneo che con la collega Eugenia Bartolucci lavora all' Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati dell'Ispra - sono diventati di competenza regionale. Per tale motivo la Regione ha ereditato ben 2.900 procedimenti aperti non a seguito di eventi potenzialmente contaminanti ma solo per motivi amministrativi. Molti di questi potrebbero non costituire un'emergenza ambientale e la Regione è impegnata nell'individuare quali di queste aree necessiti realmente di interventi di bonifica».

A puntare l'attenzione sui ritardi che riguardano le bonifiche e quindi l'avvio e conclusione degli interventi di risanamento è Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. «Sui siti di interesse nazionale la situazione è in stallo e si procede in maniera lenta e difforme in tutto il territorio». Minutolo ricorda che «il ministero dell'Ambiente pubblica uno stato di avanzamento. Ebbene se si confronta l'ultimo con quello di 4 anni fa si scopre che le differenze sono minime. Tutto è rimasto inchiodato a qualche anno fa. E il problema è che più passa il tempo più chi ha inquinato riesce a non pagare».

Il dossier del ministero dell'Ambiente con lo stato di avanzamento dei lavori Visualizza

C'è poi l'aspetto dei costi. «La stima per il risanamento delle aree contaminate, che molto spesso è legato ad attività risalenti al primo dopoguerra o comunque ad almeno quarant'anni fa - argomenta - si aggira intorno ai 30 miliardi. Cifra che lievita se si considera oltre all'aspetto ambientale quello sanitario».

Per Lanfranco Polverino, fondatore dell'osservatorio permanente sulle bonifiche ambientali della Filctem, le aree contaminate possono trasformarsi in un'opportunità. «È vero che in questi due anni non è cambiato nulla e che il lockdown ha spostato l'attenzione su altre priorità, ma risanare le aree contaminate ha una doppia valenza: sia perché si crea lavoro con le opere di bonifica sia perché a lavori ultimati si creano le condizioni per nuove attività. Turistiche o imprenditoriali».