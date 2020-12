Per le Borse europee andamento contrastante. Tokio ha chiuso in calo dell’1,04% Dopo il lunedì nero delle Borse, preoccupate per la variante inglese del coronavirus, i futures sui listini del vecchio continente sono altalenanti

Dopo il tonfo di lunedì, oggi è il giorno della verità per le Borse. Perché potrebbe dare qualche indizio in più per rispondere alla domanda che ieri si facevano in tanti: il calo dei listini è stato causato lunedì da vero panico per la variante inglese del coronavirus, oppure è stato causato più che altro da prese di profitto che hanno preso le notizie sul nuovo virus solo come pretesto? In vista dell’apertura qualche indizio sembra già arrivare: i futures sulle Borse europee oggi mostrano un andamento contrastante. Questo dopo che il listino giapponese ha chiuso in calo dell’1,04%.

Il «nuovo» Covid

Il timore principale in questa fase finale dell’anno arriva dalla variante inglese del coronavirus. Il fatto che sia più contagiosa, anche se non più letale, preoccupa non poco gli investitori: perché potrebbe causare più duri lockdown nei prossimi mesi rispetto a quanto non fosse già previsto e perché potrebbe “allungare” il tunnel del coronavirus.

Ma questo da solo non dovrebbe causare un vero cambio di scenario: i mercati guardano infatti con grande ottimismo il 2021 per via dell’arrivo del vaccino, che potrebbe riportare il mondo gradualmente verso la normalità a partire dalla seconda metà dell’anno. Il vero pessimismo e la vera caduta dei listini ci sarebbe dunque se emergesse che il vaccino non è efficace contro il nuovo virus inglese: questo sarebbe il vero «game changer» in grado di far scattare davvero il panico sui mercati e un riprezzamento generale delle Borse. Ma dato che ieri tanti esperti hanno affermato che il vaccino è efficace anche per il nuovo virus, allora - almeno fino a prova contraria - l’orientamento dei mercati dovrebbe restare positivo. Con volatilità e qualche timore, ma in generale positivo. Con possibili prese di profitto a fine anno, ma comunque positivo. Almeno a partire da gennaio.

Gli appuntamenti di oggi

La giornata è anche ricca di indicatori macroeconomici: indizi in grado di far capire quanto profondi siano i danni del coronavirus fino ad oggi. Il dato più rilevante della giornata è il Pil americano nel terzo trimestre. Di spicco anche i dati relativi al mese di novembre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Anche dalla Gran Bretagna arriva il responso sul Pil nel terzo trimestre, mentre in Germania viene pubblicato l’aggiornamento sulla fiducia dei consumatori.