Per le Borse europee apertura prevista in negativo, Tokyo chiude in rosso L’allontanamento dell’accordo sul piano fiscale al congresso Usa rallenta Wall Street. Occhi ancora puntati su trimestrali Usa.

(REUTERS)

Si profila un avvio in negativo per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell'epidemia di coronavirus. Attenzione ancora puntata sulle trimestrali delle società finanziarie quotate a Wall Street, mentre a livello politico terrà banco la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e sul piano macro si faranno i conti soprattutto con l’indice Philadelphia Fed. A circa un’ora dal via i future sui principali indici del Vecchio Continente sono tutti in rosso. La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in negativo, seguendo l'andamento ribassista degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con timore all'allungamento dei tempi di approvazione del piano di stimolo per l'economia statunitense. In chiusura il Nikkei ha registrato un calo dello 0,51% a quota 23.507,23, cedendo 119 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro, a 105,20, e a 123,60 sulla moneta unica

Si allontana il piano di stimolo del Congresso Usa

Mercoledì, in una seduta fiacca per l’Europa, Piazza Affari è riuscita comunque a concludere in rialzo dello 0,25% grazie soprattutto alla buona tenuta di Saipem e Tenaris, di riflesso al rialzo del prezzo del petrolio, e al balzo di Atlantia sulla prospettiva di un avvicinamento dell’accordo con Cdp. Debole invece Wall Street, in una giornata caratterizzata dai bilanci trimestrali di Goldman Sachs (salutati positivamente dagli investitori) e Wells Fargo (deludenti). A orientare l’azionario Usa sono state soprattutto le parole del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ha ammesso come un accordo in Congresso sul piano di stimolo fiscale prima delle elezioni del 3 novembre sarà difficile.

BTp ancora col vento in poppa

Nel mondo del reddito fisso prosegue l’avanzata dei BTp, che sulla scadenza decennale hanno raggiunto un nuovo minimo storico in termini di rendimenti allo 0,65%, prima di attestarsi sul finale di giornata allo 0,67%, per uno spread Italia-Germania in leggera risalita a 125 punti base. Dopo la ritirata della vigilia l’euro si è mantenuto attorno quota 1,1750 dollari, in avanzamento invece il prezzo del barile di petrolio, con Brent e Wti entrambi saldamente sopra i 40 dollari.

Vertice Ue e dati macro

Intanto nella giornata odierna si riunisce a Bruxelles il Consiglio europeo, a cui partecipa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: sul tavolo dei capi di Stato e di Governo del Vertice Ue ci sarà soprattutto l’argomento Brexit. Sul fronte macroeconomico l’Istat diffonde i dati su fatturato e ordinativi dell'industria di agosto, ma su scala globale il mercato presterà verosimilmente maggiore attenzione alle richieste settimanali di sussidio negli Usa, all’indice Empire Manufacturing e al Philadelphia Fed, entrambi di ottobre.