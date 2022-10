Borse, per i broker non è solo rimbalzo tecnico: le banche centrali molleranno la presa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - «I mercati amano prepararsi a una delusione» dice Craig Erlam, analista senior di Oanda, davanti al terzo rimbalzo consecutivo dell’azionario europeo, al dietrofront dei rendimenti sull’obbligazionario e alla risalita dell’euro oltre 0,99 dollari. Non c’è da illudersi secondo diversi gestori e strategist che vedono nell’andamento delle ultime sessioni soprattutto un rimbalzo tecnico dovuto a operazioni di ricopertura: già qualcuno segna in rosso in agenda il rapporto...