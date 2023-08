Per Bubbles Bidco (Acqua & Sapone) finanziamento da 500 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bubbles Bidco - holding partecipata dal fondo americano H.I.G. Capital e dalla famiglia Barbarossa e socio di maggioranza di Acqua & Sapone, insegna di cira casa e persona con un organico di oltre 5mila collaboratori e una rete vendita di più di 700 negozi in Italia. - ha sottoscritto un finanziamento di 495 milioni di euro con un pool di istituti finanziari italiani e internazionali che rafforzerà la solidità e la flessibilità finanziaria della holding e sarà utilizzato per il rifinanziamento del debito esistente, oltre che al supporto dei numerosi progetti di sviluppo e delle attività di gestione del capitale circolante.

«Strutturare un'operazione di debito da quasi 500 milioni in un contesto finanziario ed inflattivo come quello attuale è un'ulteriore conferma della fiducia nel nostro progetto industriale e della solidità attuale e prospettica della posizione economico-finanziaria del gruppo – spiega Carlo Schiavo, amministratore delegato di Bubbles Bidco –. Proseguiamo il nostro percorso di creazione di valore con investimenti per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato della cura casa e persona, un settore in continua espansione e crescita sia in Italia sia in altri mercati internazionali».

Stefano Giambelli, managing Director di H.I.G. Capital, aggiune: «Siamo molto soddisfatti dell'investimento in Acqua & Sapone. Gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi e la qualità del piano di sviluppo sono stati confermati dalla capacità di rifinanziare il debito esistente nei tempi previsti».