Per Capello Point obiettivo 100 negozi entro il 2023

Chiuderà l’anno con un fatturato in crescita del 25% rispetto al 2022, superando i 20 milioni di euro, e circa 80 punti vendita Capello Point, catena italiana che si occupa della vendita al pubblico di prodotti professionali per capelli ed estetica. Tra le ultime aperture quelle di Conegliano (Treviso), nel centro commerciale Conè, e Marcianise (Caserta) all’outlet La Reggia.

L’azienda è nata nel 2000 a Milano e ha inaugurato il suo primo store a Pavia. Da allora inizia un percorso di espansione che continua con l’apertura di dieci nuovi negozi in diverse località. Nel 2008 arriva il sito di e-commerce e nel 2012 inizia a sviluppare i propri brand, che riunisce sotto il marchio CP Professional. Cinque anni dopo il fondo di private equity italiani StarCapital acquisisce la maggioranza delle quote azionarie e inietta nuovi capitali per dare ulteriore impulso all'espansione dell'azienda che cresce anche dal punto di vista delle risorse umane, dotandosi di un nuovo management team e reclutando professionisti esperti nei settori del retail e del beauty da Genova a Ferrara, da Milano a Reggio Calabria, da Roma a Messina.

L'azienda continua a espandersi e si trasforma: si inaugurano 54 negozi, vengono sviluppati oltre 40 nuovi brand di proprietà e introdotti altri canali distributivi, approdando su Amazon con uno store dedicato e sviluppando una propria rete di franchising. Inoltre, vengono introdotti i diversi brand sulle maggiori piattaforme italiane di e-commerce e viene creata una rete di network marketing.

Con oltre 300 addetti, l'azienda punta per il 2023 a incrementare ulteriormente il numero dei negozi fino raggiungere quota 100 con l'obiettivo di superare, nel lungo periodo, i 250 punti vendita. «Il nostro obiettivo nei prossimi anni è coprire estensivamente tutto il territorio nazionale raggiungendo ogni potenziale consumatore - spiega Aldo Perani, a dell'azienda -. Nel prossimo futuro ci vediamo come un retailer presente in tutta Italia, con più di 10mila consulenti nel network di vendita diretta oltre agli store. Un ulteriore traguardo è legato al prodotto, rispetto al quale pensiamo di continuare il nostro percorso di innovazione introducendo altre 600 nuove referenze nel prossimo anno».