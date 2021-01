«Per capire dove vanno le monete non basta guardare i fondamentali» Il segretario generale di Assiom Forex: «I cambi valutari? Sono diventati molto complessi. Basarsi solo sui tradizionali fondamentali non è sufficiente. Senza studio approfondito ed esperienza approfondita il rischio è di farsi male»

«I cambi valutari? Sono diventati molto complessi. Basarsi solo sui tradizionali fondamentali non è sufficiente. Bisogna possedere competenze diversificate, che non sono semplici da acquisire in capo ad una singola persona. Soprattutto se si tratta di un investitore fai-da-te».

Il messaggio arriva da Marco Bertotti, segretario generale di Assiom Forex. Sia chiaro: i meccanismi tradizionali non sono mandati in soffitta. Tutt’altro! «Così, ad esempio, per comprende le dinamiche tra due monete – spiega...