Per la casa «smart» gli italiani hanno speso quasi il 20% in più in un anno

Non è stata la spesa per il food la più importante per le famiglie durante il lockdown, ma, come risulta dall0ultima ricerca sulla smart home di GFK, quella destinata alle più diverse tecnologie domestiche con punte di crescita a due e a tre cifre per il gaming, gli assistenti vocali, per i pc e i tablet, per i piccoli elettrodomestici per la pulizia e la cucina e i majaps (major appliances) connessi. E, grazie al bonus Domotica per l’efficienza energetica, ne hanno beneficiato e ne beneficeranno ancora di più le caldaie, i termostati e i climatizzatori smart. Questo per quanto riguarda la crescita degli apparecchi connessi, digitali e intelligenti mentre come consistenza rimane al primo posto quella per la security che ha visto crescere soprattutto le telecamere evolute in dialogo interattivo audio e video con l'utente e il centro di vigilanza.

I dati della ricerca di GFK sui consumi

Secondo la ricerca GFK sulla smart home, nel corso del 2020 il segmento dei dispositivi smart per la casa è cresciuto del +24% per un controvalore pari a 28 miliardi di dollarinei 7 principali mercati europei.

L’aumento della spesa delle famiglie italiane per la casa smart è oltre il 17 per cento. I trend di crescita questi comparti risulta abbastanza omogeno e quello italiano riflette questo andamento, anche perché la pandemia globale ha costretto tutti a un lockdown globale che ha determinato, per la prima volta nella storia delle vendite di beni di consumo, trend e previsioni d'acquisto convergenti. Il 52% dei consumatori italiani è convinto – sottolinea la ricerca GFK – che nei prossimi 2-3 anni le tecnologie digitali avranno un impatto positivo sulla propria casa.

I più favorevoli sono i Millennial italiani che hanno speso più degli altri per apparecchi e servizi smart. E che hanno anche dichiarato nella proporzione di 1 su 4 di voler incrementare gli investimenti nel rendere l’abitazione più confortevole, più sicura e soprattutto più “sana”.

Del resto gli italiani sono quelli che hanno investito di più in apparecchi che impiegano per diverse funzioni il vapore: per la pulizia di ogni parte della casa, per le lavatrici e le asciugatrici smart, e per forni con cotture professionali a tutto vapore.