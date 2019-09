Per il Cdm subito l’esame del «golden power» su Huawei Per il primo consiglio dei ministri del Conte bis c’è subito la prova «golden power». A quanto risulta, sul tavolo ci sarebbe stato anche l’esame delle notifiche relative alle operazioni sul 5G di Wind e Vodafone con Huawei. di Carmine Fotina

2' di lettura

Il nuovo governo parte con «il golden power». Sul tavolo le notifiche presentate da Vodafone e Wind in relazione ai contratti di fornitura stipulati con il fornitore cinese di apparati 5G Huawei. Se l’esame da parte del Cdm sarà confermato, è possibile che la scelta ricada su un via libera con prescrizioni, sulla falsariga di quanto già avvenuto per l’operazione che aveva visto protagonisti Fastweb e Samsung.

L’urgenza di esaminare i dossier già oggi è legata alla scadenza del decreto legge di riforma del golden power, prevista per il 9 settembre. Il decreto in questione infatti non sarà convertito in legge in Parlamento e in assenza di questo provvedimento, che aveva allungato i tempi per l’esame delle notifiche da parte del comitato di Palazzo Chigi, le forniture di Wind e Vodafone sarebbero svincolate da qualsiasi obbligo o prescrizione per scadenza dei termini.

Il decreto legge in scadenza era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio e andava a modificare il Dl n. 21 del 2012 che regola l’esercizio dei poteri speciali da parte del governo (il cosiddetto “golden power”) nei settori di rilevanza strategica. In particolare, il decreto di luglio estendeva da 15 a 45 giorni dopo la notifica, che a sua volta deve scattare entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo, il tempo entro cui il governo è tenuto a comunicare l’eventuale veto.

Il decreto specificava inoltre che le sanzioni si applicano anche a chi non rispetta le prescrizioni imposte dall'esecutivo nell'esercizio dei poteri speciali e non solo in assenza della notifica, superando un'ambiguità contenuta nel vecchio golden power. Quanto al 5G, in caso di mancata notifica o di non applicazione delle condizioni dettate dal governo, si stabiliva che le sanzioni possono arrivare «fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'un per cento del medesimo valore».

Le disposizioni che decadranno il 9 settembre potrebbero essere recuperate sotto forma di emendamenti parlamentari, ad esempio nell’ambito dell’iter di conversione del disegno di legge sulla cybersecurity varato dal consiglio dei ministri lo scorso 19 luglio.