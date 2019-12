La proposta Cassese-Tremonti: per Cdp ruolo da pivot delle privatizzazioni ma a condizioni di mercato La proposta di Sabino Cassese e Giulio Tremonti: la Cassa depositi e prestiti ha consolidato la sua funzione anticrisi e di motore propulsivo della crescita e ora può aprirsi una terza via tra privato e pubblico e contribuire all'ulteriore riduzione del debito pubblico attraverso privatizzazioni operate a condizioni di mercato

Cdp, Palermo: "Recuperata dimensione territoriale"

Lo snodo fondamentale nel 2003, con la trasformazione in società per azioni per rispondere alla necessità, già battuta oltreconfine dagli altri governi europei, di dotarsi di strumenti economici sempre più efficienti e, nel caso dell'Italia, di garantire una proiezione internazionale al tessuto economico del paese. Da allora la Cassa depositi e prestiti ha consolidato la sua funzione anticrisi e di motore propulsivo della crescita e ora può aprirsi, secondo Sabino Cassese e Giulio Tremonti, una terza via tra privato e pubblico e contribuire altresì all'ulteriore riduzione del debito pubblico attraverso privatizzazioni operate a condizioni di mercato.

Che avrebbero il vantaggio di concentrare il controllo in un soggetto come Cdp (garantendo in capo al Mef adeguati presidi di controllo indiretto), nonché quello di assicurare stabilità all'azionariato e il perseguimento di obiettivi di lungo periodo per asset strategici, oltre a consentire un ritorno non da poco sommando i proventi dell'operazione e i dividendi che arriverebbero tramite la Cassa. Una strada che, se attuata, renderebbe necessario un riassetto delle partecipazioni della Cdp che peraltro è uno dei pilastri del suo ultimo piano industriale.

