Per la cedrata Tassoni ricavi sopra i 10 milioni. E punta sull’estero

Cedral Tassoni supera i 10 milioni di fatturato e spinge sull'export per la crescita dei prossimi anni. L'azienda di Salò, fondata nel 1793 e nota soprattutto per la bevanda a base di cedro lanciata negli anni'50, ha raggiunto nel 2019 un giro d’affari di 10,5 milioni, dai 9,96 milioni dell’anno precedente. «Abbiamo infinite potenzialità inespresse specialmente sui mercati esteri - dichiara l’amministratore delegato Elio Accardo - per questo abbiamo investito 3 milioni di euro negli ultimi 3 anni soprattutto nel comparto produttivo, proprio per essere più attenti alle esigenze del nostro cliente e poter, quindi, rispondere con efficacia ed efficienza alle richieste di disponibilità prodotti. I nostri obiettivi prevedono un raddoppio secco di quote extra Italia».

Obiettivo: rafforzamento all'estero

Nel 2019 il fatturato realizzato all'estero è cresciuto del 5%, ma l’obiettivo è un incremento in doppia cifra quest'anno.

Nell’esercizio in corso, Cedral punterà a rafforzarsi in Usa, Emirati, India e Russia attraverso un allargamento delle partnership distributive. Sul mercato cinese invece bisognerà aspettare la fine dell'emergenza coronavirus: «È un mercato maturo e che è rimasto conquistato dai nostri prodotti, spesso incontrati in vacanze in Italia - aggiunge l'amministratore delegato - Ma l’arresto dettato dall’allarme ha bloccato tutti i contatti avviati già nello scorso anno. Speriamo, per il bene di tutti, di poter riprendere le nostre trattative nel secondo semestre dell'anno».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)