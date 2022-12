Per il cenone di capodanno si spenderanno 96 euro a famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 96 euro in media a famiglia, il 3% in meno rispetto al 2021. Secondo Coldiretti/Ixè, nove italiani su dieci cucineranno in casa, propria o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti, dove sono previste oltre quattro milioni di persone, e agriturismi, con oltre trecentomila presenze.

Le tavolate saranno composte in media di 7 persone. Cosa non mancherà? Secondo la Coldiretti, di certo lo spumante, scelto da otto italiani su dieci, ma anche le lenticchie saranno presenti nell'82% dei menu. Tra i cibi portafortuna ci sono anche i chicchi di uva, presenti sul 60% delle tavole: ne vanno mangiati dodici, uno per ogni mese dell'anno. L'interesse per le lenticchie è accompagnato da cotechino e zampone, presenti sul 67% delle tavole. Coldiretti stima che ne verranno serviti circa 6 milioni di chili, il 90% dei quali di produzione nazionale.

Sulle tavole per le feste è forte anche la presenza del pesce: alici, vongole, sogliole, triglie e seppie. Il 63% degli italiani assaggerà il salmone arrivato dall'estero, il 10% si permetterà le ostriche e il 7% il caviale, spesso di produzione nazionale che viene anche esportata. Solo il 34% consumerà frutta esotica mentre nel 90% delle case sarà presente la frutta locale di stagione. In generale dunque, secondo le stime Coldiretti/Ixè, il 92% degli italiani porterà in tavola per la festa soprattutto prodotti nazionali.