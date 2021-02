Per i Ceo la strada obbligata dei social media

I touchpoint in aumento

Cosa emerge dunque nel dettaglio dalla ricerca? Sicuramente uno degli elementi più evidenti è la necessità per i leader d’azienda di utilizzare la più ampia varietà di media per creare quei touchpoint necessari a venire in contatto con, in questo caso, dipendenti e lettori finanziari. Che secondo l’indagine Brunswick utilizzano i social media – in particolare Whatsapp e Facebook – un 10% in più rispetto ai media tradizionali.

Ceo activism

Da qui il corollario, inevitabile: i leader dovrebbero comunicare con gli stakeholder di più sui social media. Stando ai risultati dell’indagine l'88% dei dipendenti trova fondamentale ascoltare i leader in tempi di crisi. Un risultato che, seppur influenzato dal particolare momento, altro non fa che confermare quella tendenza all’apprezzamento per il cosiddetto Ceo activism che negli Usa è diventato un aspetto molto importante per la leadership d’azienda. A ogni modo, ritornando allo studio Brunswick, indipendentemente dalla situazione, 9 lettori finanziari su 10 affermano che è importante ascoltare gli amministratori delegati sui social media.

Fiducia da conquistare (e difendere)

Da qui la necessità di strategie improntate ad accessibilità e trasparenza, in cui i social media devono giocare un ruolo da protagonisti. Anche perché la parola chiave, tanto più in tempi in cui la mediazione avviene sempre di meno tramite corpi intermedi e media tradizionali, è “fiducia”. In questo quadro i leader devono costruire e mantenere la fiducia utilizzando i social media. La maggior parte dei dipendenti e dei lettori finanziari in Italia si fidano di un Ceo che utilizza i social media più di uno che non lo fa. Uso e dimestichezza con i social media rappresentano un elemento fondamentale anche per gli stakeholder. I quali risultano trarre le loro prime impressioni da fonti digitali. Più della metà dei dipendenti esaminerà la presenza di un Ceo sui social media prima di entrare a far parte di un’azienda.