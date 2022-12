Per chi ama il vino calici e cavatappi uniscono la tecnica all’estetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il design ama il vino, e viceversa: una corrispondenza a dir poco affettuosa, che si esprime in collezioni progettate per assecondare le ricerche di enologi e sommelier e gli excursus degli appassionati che, in occasione delle feste, si regalano e regalano produzioni di nicchia o di grande tradizione. Il bicchiere, ad esempio, è il complice perfetto per i professionisti e gli amanti del vino, per la sua capacità di valorizzare la degustazione. A questo scopo Italesse esplora da anni le migliori forme di calice in abbinamento a specifiche tipologie di vino, addirittura di terroir, come il T-made 70, calice progettato in base alle caratteristiche dei vini del territorio di Montalcino, divenuto calice ufficiale del Consorzio del Brunello. Per i giorni di festa, come per tutte le occasioni di celebrazione, Italesse ha creato, in collaborazione con il sommelier Luca Bini, il calice Etoilé Sparkle, dedicato agli spumanti ottenuti con metodo classico. È contraddistinto da una coppa a base piatta, simile a quella per lo champagne, con sette piccole micro-abrasioni all’interno che consentono al perlage di svilupparsi in modo definito. «Mancava un bicchiere che valorizzasse le bollicine – spiega Luca Bini – ed era il momento di crearlo, poiché questi vini accompagnano tutto il pasto e varie tipologie di pietanze. Per realizzarlo abbiamo lavorato tre anni, coinvolgendo ingegneri, designer e maestri del vetro. Abbiamo progettato più di quaranta prototipi». E conclude: «Bere una bollicina importante in un bicchiere sbagliato è come guidare una Ferrari in un campo da motocross».

A contorno della degustazione c'è la costellazione degli accessori, dai cavatappi ai tappi, dai cestelli per il ghiaccio alle colonnine di supporto. A popolare con fantasia questo universo ha pensato Alessi, che negli anni ha raccolto intorno al rito del vino alcune delle firme più note del mondo del design: così, per stappare in stile e allegria, c’è il cavatappi da sommelier Parrot in alluminio pressofuso, disegnato da Alessandro Mendini, dalla forma perfettamente funzionale e allo stesso tempo animata (richiama la sagoma di un pappagallo), o il cestello rinfrescatore firmato da Ettore Sottsass, contraddistinto dagli accenti sugli elementi circolari, dai manici al bordo in aggetto. Infine, il tappo Noè a espansione disegnato da Giulio Iacchetti per bottiglie di vino e di champagne. L’involucro, che richiama la sagoma familiare del tappo in sughero, è in acciaio lucido, mentre l'interno in gomma funziona a pressione e ad espansione, sigillando in modo ermetico la bottiglia.

Loading...

Il vino ha ispirato anche un pezzo storico del design, tanto semplice quanto geniale: la rastrelliera Bottle di Jasper Morrison, un portabottiglie impilabile e modulare del 1994 prodotto ancora oggi da Magis, che ha conquistato un posto d’onore nelle collezioni permanenti del Victoria & Albert Museum di Londra e del MoMA di New York. È composto da pochi elementi: i due frontali in polipropilene, con i sei alloggiamenti per le bottiglie, e i quattro tubolari in alluminio che li connettono.

Bottle è componibile e impilabile, sta a terra come su uno scaffale o un piano cucina, è leggero e resistente: l’accessorio ideale per riporre e proteggere il vino di qualità.