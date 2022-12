Per chimica e farmaceutica l’incidenza più bassa di infortuni per ore lavorate

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dati Inail e quelli dell’ultimo rapporto Responsible care, il programma volontario a favore della sostenibilità, dicono che la chimica e la farmaceutica registrano un’incidenza degli infortuni per ore lavorate inferiore del 41% rispetto alla media manifatturiera. Un dato che si aggiunge al contributo sul fronte ambientale: rispetto al 1990, i gas serra si sono ridotti del 64% e l’efficienza energetica è migliorata del 44%, risultati già in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea al 2030. Migliora anche la gestione dei rifiuti: il riciclo è la prima modalità di trattamento ed equivale a quasi il 30% del totale. Successi frutto dell’investimento nello sviluppo sostenibile (oltre il 2% del fatturato) e del contributo del sistema di relazioni industriali condiviso dalle Parti sociali di settore. Nei due settori è molto facile imbattersi anche nella contrattazione di secondo livello in iniziative per accrescere il benessere dei lavoratori e in strumenti di welfare, come raccotano i riconoscimenti che nella giornata nazionale della salute e sicurezza Federchimica e Farmindustria hanno voluto dare insieme ai sindacati. Con una novità rispetto al passato che è rappresentata dall’istituzione di un premio rivolto alle scuole per sottolineare l’importanza di creare una cultura della sicurezza a partire dai più giovani.

Salute e sicurezza priorità del contratto di lavoro

Nella giornata della salute e sicurezza Federchimica e Farmindustria ricordano che la diffusione della cultura della sicurezza è parte integrante delle scelte di responsabilità sociale adottate da tempo. E ribadite anche nell’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 giugno del 2022. L’intesa raggiunta con i sindacati contiene infatti linee guida sugli impatti della trasformazione digitale in materia di lavoro, relazioni industriali e Sicurezza, Salute e Ambiente. Come spiegano Federchimica e Farmindustria in una nota congiunta si tratta di «opportunità e sfide derivanti dalla transizione digitale, da cogliere agevolando la consapevolezza dei cambiamenti in atto, la dimestichezza all’utilizzo degli strumenti digitali, tramite informazione e formazione, con l’obiettivo di mantenere e migliorare i livelli di sicurezza anche nel lavoro da remoto, tramite azioni e iniziative utili a sviluppare capacità di autovalutazione e diffondere cultura della sicurezza, anche al di fuori degli spazi aziendali».

L’impegno nelle scuole

Per diffondere la cultura della sicurezza i due settori sono partiti proprio dai giovani e dalle scuole, che sono stati coinvolti con la creazione di un premio denominato appunto “Cultura della Sicurezza”. Il riconoscimento è stato assegnato a un gruppo misto, composto da lavoratori dipendenti della ICE SpA e da una studentessa dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Marconi di Tortona.

Le esperienze aziendali

Tra le “Migliori esperienze aziendali”, per progetti condivisi di responsabilità sociale, sui temi della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, del rispetto dell'ambiente e in materia di welfare contrattuale imprese e sindacati hanno assegnato quattro riconoscimenti che individuano storie di imprese particolarmente virtuose per il modello organizzativo partecipativo e per la flessibilità organizzativa.

Il modello partecipativo di 3M Italia

La 3M Italia, per esempio, ha avuto un risconoscimento per l’impegno anche attraverso la valorizzazione del metodo partecipativo, in ottica di miglioramento continuo. Così le attività del Comitato congiunto composto da parte datoriale e sindacale, previste dal Protocollo anti-Covid, sono state estese a tutte le tematiche relative alla sicurezza. Tramite il “Safety Committee” sono mantenuti contatti costanti e diretti tra Datore di lavoro, funzioni Ehs, Hr, e rappresentanti dei lavoratori: in questa sede tutti i partecipanti hanno la possibilità di proporre idee per individuare le migliori soluzioni in uno spirito di totale partecipazione e condivisione.