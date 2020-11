Per Citizen Italia il recupero (parziale) dopo il lockdown L’azienda punta a immettere sul mercato prodotti tecnologicamente avanzati, di qualità e al giusto prezzo come il Promaster Diver’s Satellite Wave che combina la doppia funzione diver e satellitare di Anna Rita Romani

Sebbene ancora con il segno meno, i dati diffusi da Gfk – Panel Retail Wrist Watches Italy relativi a settembre mostrano prudenti segnali di risalita e in questo scenario il gruppo Citizen, al cui interno gli orologi rappresentano il 9,4% a valore, evidenzia un trend di ripresa. La conferma arriva dai dati interni: se, infatti, a livello globale il fatturato di Citizen Group registra un calo del 47,5%, il dato italiano segna una flessione, decisamente meno pesante, del 27,5%.

Sono cifre che fanno riflettere sulle risorse del gruppo, trainato dal gigante Citizen con i suoi orologi ad altissima tecnologia, ma che vede al proprio interno marchi con identità molto diverse: da Frederique Constant, con la sua mission dichiarata del “lusso a portata di tutti” e movimenti di propria manifattura; a Bulova, firma storica di tanti modelli di successo, tra i quali l’attualissimo Accutron; a Vagary, che si colloca nel segmento più economico con una forte competitività nel rapporto qualità/prezzo; senza dimenticare l’offerta green di Smile Solar.

Sull’impatto della crisi 2020 Marcello Borsetti, direttore commerciale di Citizen Watch Italy, commenta: «Il gruppo Citizen è una realtà industriale operante a livello multinazionale. Come tutte le realtà industriali, ha dovuto riorganizzare e rivedere le programmazioni della produzione nei suoi vari impianti per adattarle il più possibile alle repentine oscillazioni dei mercati dovute all’impatto della pandemia. Per quanto riguarda la realtà Citizen in Italia, il lockdown primaverile ha ovviamente determinato una perdita di business, ma dalla riapertura di giugno fino a inizio autunno i risultati sono stati estremamente soddisfacenti, permettendo anche un parziale recupero di quanto era stato perso precedentemente».

Relativamente al modello di business e alle risorse evidenziate dall’attuale situazione economica continua: «Il modello di business di Citizen si impernia da sempre sulla ricerca di nuove tecnologie per realizzare prodotti innovativi: per sua natura lavora sul medio/lungo periodo. Le improvvise difficoltà economiche dei mercati generate da eventi inaspettati quali il Covid19, se da una parte sono appunto shock che minano gli equilibri precostituiti, dall’altra rappresentano una grande opportunità per chi ha un piano di business sviluppato attorno ai principi basici del prodotto (sempre tecnologicamente avanzato, di ottima qualità, al giusto prezzo) che, soprattutto in momenti di difficoltà, diventano i principali punti di riferimento».

Sul fronte del prodotto il 2020 è stato per Citizen l’anno del Super Titanio, vera e propria celebrazione del suo primato nell’uso del titanio in orologeria, inaugurato nel 1970 e costantemente migliorato nel tempo, fino ad includere progetti di future missioni spaziali.