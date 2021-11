Per Cnh nuovi record, attesa per novità da Investor Day Iveco

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cnh Industrial ancora in rialzo a Piazza Affari, tanto da aggiornare nuovi livelli da record nell’attesa di novità che potrebbero emergere dall’Investor Day di Iveco. Dallo scorso 13 ottobre, quando avevano frenato a seguito dell’annuncio di blocchi produttivi in Europa per carenza di chips e altri mezzi intermedi, le quotazioni sono lievitate del 20%.

E gli analisti di Mediobanca ritengono che potrebbero correre ancora, fino al target di prezzo di 19 euro. Gli esperti hanno dunque confermato la raccomandazione di ‘Outperform’ sulle Cnh. C’è grande attesa per le novità che potrebbero emergere dal Capital Market Day di Iveco. La società presenterà il piano industriale e i target finanziari per i prossimi cinque anni, importanti in vista dello spin off dell'azienda dal gruppo Cnh previsto a inizio 2022. Intanto la società che produce mezzi pesanti ha anche annunciato che, dopo aver consegnato ad Amazon un primo lotto di 216 unità di Iveco S-Way Cng (camion a gas naturale compresso), ha ricevuto dal colosso americano un ulteriore ordine di 848 camion da fornire a partire dalla metà del 2022, per un complessivo di oltre mille veicoli. «Il nuovo contratto non impatterà l’andamento delle azioni», hanno però commentato gli analisti di Mediobanca, che invece ritengono che una spinta potrebbe arrivare proprio dalle indicazioni che emergeranno nel pomeriggio dalla presentazione del piano di Iveco.