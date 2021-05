Per coinvolgere i fondi nel Recovery Plan servono regole nuove

Nuovi protagonisti, nuovi mercati dei capitali, nuove regole del gioco che richiedono alcuni radicali passaggi tra i quali: la netta distinzione tra appalti e concessioni, seguendo l’impostazione delle direttive europee; l’introduzione di schemi più sofisticati di garanzie pubbliche, anche tramite Sace; l’attenuazione del “rischio regolatorio” e del rischio reputazionale, entrambi impattati da un diritto amministrativo “plastico” e fattispecie penali “elastiche”, sullo sfondo di una giustizia burocratizzata, lenta e farraginosa.

Per costruire davvero la Next Generation non servono soldi

bensì nuove regole, capaci di interpretare le dinamiche

profonde dell’economia e della società. Poche, vere, modifiche

per grandi cambiamenti.