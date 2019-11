Per Comau la vendita è più vicina. Il nodo è la valutazione Con Iveco e Teksid è al centro di una strategia che prevede lo scorporo. In passato le tre società della galassia Exor sono state più volte oggetto di attenzioni da parte di possibili compratori, soprattutto asiatici di Carlo Festa

All’interno del grande riassetto della galassia Fiat Chrysler, i riflettori sono puntati anche su Iveco e Comau, le due società della galassia Exor attive nella produzione di veicoli industriali e autobus da una parte e, dall’altra, nel campo dell’automazione industriale. Ma anche su un’altra società come Teksid, che fa sempre capo a Fca. Tutte queste società hanno, anche se su fronti diversi, caratteristiche comuni nella strada che porta alla holding Exor: sono infatti al centro di uno scorporo e nel passato sono state più volte oggetto di attenzioni da parte di possibili compratori, soprattutto asiatici.

Il mercato si interroga da tempo sulle sorti di queste aziende, a maggior ragione ora, dopo i cambiamenti epocali previsti per Fiat Chrysler. Una banca d’affari storicamente vicina a Fca, come Goldman Sachs, ha ben presente questi dossier.

C’è da chiedersi se non sia prevista una sorte simile a quella che ha portato Magneti Marelli, a fine 2018, a essere ceduta alla giapponese Calsonic Kansei per 6,2 miliardi. All’interno della fusione con Peugeot, infatti la partecipazione in Comau (controllata al 100%) verrà scorporata e tornerà a tutti gli azionisti di Fca, quindi principalmente ad Exor. Lo stesso potrebbe succedere a Teksid, una volta che sarà definito il perimetro della fusione con Peugeot. Comau ha una rete internazionale di 32 centri operativi in 14 paesi, 14 stabilimenti produttivi e 5 centri di ricerca. Impiega, attualmente, 9.000 dipendenti.

Cosa farà dunque Exor della partecipazione in Comau, che rientrerà nel perimetro della holding in seguito alla fusione di Fca con Peugeot? Uno dei temi resta quello della valutazione. Alla fine dello scorso anno erano circolati rumors su una possibile vendita. Le stime di quel tempo riportavano una valutazione attorno a 1,5 miliardi di euro, cioè nella parte alta della forchetta rispetto ad esempio a competitor del settore come la società tedesca Kuka. Tuttavia in questi giorni alcuni analisti hanno invece indicato cifre ben minori per Comau, come valutazione pre-scorporo.

Exor potrebbe quotare oppure cedere Comau, anche se restano alcuni nodi da sciogliere. La controllata di Fiat attiva nell’automazione industriale, in base ai nuovi sviluppi della disciplina del golden power, potrebbe però rientrare nella sfera di esercizio dei poteri speciali in mano allo Stato per le società considerate strategiche.