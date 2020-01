Per Comerio Ercole virata hi-tech nel grafene

Già alla prossima rassegna di Hannover, punti di riferimento mondiale per il settore degli pneumatici, Comerio Ercole e Directa Plus saranno nello stesso stand, per iniziare a proporre ai clienti le prime soluzioni.

«Lavorare insieme a partner che, come Comerio, condividono la nostra visione di innovazione e sviluppo dei prodotti - spiega il fondatore e Ceo di Directa Plus Giulio Cesareo - ci permetterà di portare sui mercati globali sempre più prodotti contenenti Graphene Plus, che si distinguono per le elevate performance conferite dal grafene. Il nostro obiettivo, attraverso questo accordo, è quello di mettere a frutto l'expertise di Comerio Ercole nei materiali e nei macchinari insieme alla nostra conoscenza del grafene, per creare nuove opportunità di business per entrambe le aziende. È proprio questa la nostra visione di exponential company: allargare gli orizzonti della propria azienda per lavorare insieme a progetti di sviluppo utili ad entrambi, condividendo la conoscenza dei prodotti, dei materiali e dei mercati».

Secondo l'accordo sottoscritto, Directa Plus potrà dunque utilizzare il laboratorio prototipale di Comerio Ercole per il processo di polimeri ed elastomeri con macchine di mescolazione e calandratura, con l'obiettivo di produrre e ottimizzare compound contenenti Graphene Plus.

Directa Plus, oltre a testare la propria tecnologia per applicazioni nel campo dei polimeri e degli elastomeri, promuoverà anche la propria attività e i propri prodotti presso i consumatori finali e gli utilizzatori delle macchine e degli impianti commercializzati da Comerio Ercole, anche attraverso la partecipazione congiunta a eventi e fiere internazionali.

Per Comerio Ercole, 175 addetti e 65 milioni di ricavi, per il 90% legati all’export, le possibilità di sviluppo sono ampie e riguardano più settori.