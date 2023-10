Per i commercialisti l’obbligo di formazione diventa flessibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono già in vigore – e valide per il triennio formativo in corso da quest’anno – le principali novità della formazione professionale continua per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Con l’effetto di una semplificazione degli oneri formativi a carico degli iscritti da subito. La norma transitoria del nuovo regolamento – articolo 21 – chiarisce infatti a scanso di equivoci che le novità più importanti «si applicano a decorrere dal primo anno del triennio formativo in corso». Che è, appunto, quello partito quest’anno per chiudersi nel 2025.

Quindi le principali semplificazioni sono valide anche per la formazione eventualmente già fatta. La ricaduta è immediata. Facciamo un esempio: non è più necessario conseguire quest’anno il minimo di 20 crediti annuali. L’obiettivo da centrare è a fine triennio, ovvero nel 2025. Questo consente a ogni iscritto di «dosare» al meglio la partecipazione ai corsi a seconda dei propri impegni. Non cambia, invece, il monte crediti da raggiungere che resta di 90 nel triennio, di cui almeno nove dedicati alla deontologia.

Un obiettivo sempre più alla portata dei commercialisti. «Negli anni è aumentata la sensibilità verso l’aggiornamento – dichiara Liliana Smargiassi, consigliera Cndcec con delega alla Formazione e all’Università – e ormai siamo a una percentuale di adempimento che supera l’80%, da confermare in base ai dati definitivi». «Del resto – aggiunge – ognuno di noi è iscritto ad almeno due o tre Albi ed elenchi che prevedono una formazione obbligatoria costante».

I corsi online

Un’altra, importante, novità valida da subito riguarda la formazione a distanza: non sono più previste le verifiche intermedie di presenza per chi sta seguendo i corsi a distanza, sia in modalità sincrona (in contemporanea con lo svolgimento della lezione), sia in modalità asincrona. A dimostrare l’effettiva fruizione del corso sono considerati sufficienti i tracciati delle piattaforme. Fanno eccezione i corsi che prevedono queste verifiche come obbligo di legge che – spiega il Consiglio in una informativa – al momento sono quelli per i delegati alle vendite giudiziarie e quelli nelle materie di «Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali», in pratica quelli da 10 crediti per i revisori degli enti locali.